Un important gang de quartier sévissant à Annaba démantelé

Le 14 mars 2023, les éléments de la brigade de répression du banditisme (BRB) relevant des services de sécurité de la wilaya de Annaba ont mené une opération de grande envergure. Cette opération a permis de mettre un terme aux activités d’un gang de quartier qui semait, jusque-là, la terreur auprès des habitants de la wilaya de Annaba. En effet, les membres du gang, qui avaient déjà commis plusieurs actes criminels, ont fait irruption dans le siège de la police à Sidi Salem. Cependant, ils ont rapidement été maîtrisés par les forces de l’ordre.

Suite à l’arrestation des membres du gang, les services responsables ont découvert un arsenal impressionnant. Celui-ci est composé de 59 armes blanches et 6 fusils de chasse. On notera également que les mêmes services ont mis la main sur 4 véhicules, une moto, 5 kg de cocaïne et 241 comprimés psychotropes. Ainsi que 2 chiens et 29 millions de centimes.

Démantèlement d’un gang de quartier à Annaba : voici les accusations attribuées aux membres

Selon les révélations faites par le directeur de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la wilaya de Annaba, les personnes arrêtées devront faire face à plusieurs chefs d’accusation. Notamment, la création d’une association de malfaiteurs, possession de drogue et de comprimés psychotropes. Ainsi que la détention illégale d’armes blanches.

D’après la même source, les 59 membres du gang vont être déférés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, où ils devront répondre de leurs actes. À vrai dire, cette arrestation est le fruit d’un travail acharné mené par les forces de l’ordre, qui travaillent sans relâche pour mettre fin aux activités des gangs de quartier. Sans aucun doute, ladite opération constitue également un signal fort envoyé aux criminels qui cherchent à semer la terreur auprès des citoyens dans tout le territoire national.