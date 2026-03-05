Un imam condamné pour détournement de fonds destinés à la zakat

Le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a condamné un imam à 6 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 20 000 DA. Ce dernier est poursuivi pour détournement de fonds destinés à la Zakat, à la suite d’une plainte déposée contre lui par un citoyen nommé.

Le tribunal a également condamné l’accusé à verser à la victime, partie civile, une indemnité de 580 000 DA pour le préjudice subi. Selon les détails de l’affaire présentés lors de l’audience, le litige remonte à une plainte déposée par un citoyen contre l’accusé, qui avait reçu un montant de 58 millions de centimes destiné à la zakat. La victime s’est alors rendu compte que l’accusé avait disposé de cette somme à sa guise.

Jugement et réactions

Lors de sa comparution devant le tribunal, l’accusé a nié en bloc les accusations de détournement de confiance. Le représentant du ministère public a requis à son encontre une peine d’un an de prison ferme et une amende de 100 000 DA. Après délibération, le juge a rendu le verdict mentionné ci-dessus.

Un jeune homme risque 10 ans de prison pour incendie volontaire

Dans une autre affaire à Alger, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Dar El-Beïda a requis une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre d’un jeune homme détenu à l’établissement pénitentiaire de El-Harrach, nommé (M. Ayman), poursuivi pour le crime d’incendie volontaire portant atteinte aux biens d’autrui, après avoir causé des dommages au véhicule de son voisin dans le quartier de Bordj El-Kiffan.

Il a été établi que l’accusé agissait par vengeance envers son père, qui avait des différends avec la victime remontant aux tribunaux.

Lors de l’audience, M. Ayman a nié en bloc les accusations portées contre lui, malgré le témoignage de la victime et de son fils, qui ont affirmé que l’auteur de l’incendie était bien l’accusé devant le tribunal.

La victime a déclaré au juge que, le jour des faits, l’accusé avait incendié la voiture stationnée dans le quartier, déguisé avec une veste en cuir noire et portant un casque. Elle a ajouté que, après avoir garé son véhicule près de sa résidence familiale, il a entendu sa voisine crier en voyant la voiture en flammes, entourée de feu de tous côtés. Il est alors descendu précipitamment et a constaté que sa voiture était entièrement détruite, tandis que les voisins assistaient à la scène et ont confirmé que l’auteur était son voisin, l’accusé.

Selon les déclarations de la victime, son fils témoin a précisé qu’après le déclenchement de l’incendie, il a poursuivi l’accusé et l’a vu monter sur sa moto, qu’il utilisait régulièrement dans le quartier. L’accusé a cependant nié posséder une moto.

Par ailleurs, l’avocat de la victime a réclamé une indemnisation de 600 millions de centimes pour réparer les dommages subis par son client.

