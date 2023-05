Un imam aveugle d’El-Bayadh recouvre la vue lors d’une Omra

L’histoire invraisemblable d’un imam qui a recouvré la vue en effectuant les rites sacrés de la Omra a fait bouillonner les réseaux sociaux dernièrement. Ayant perdu la vue après un accident, ce dernier est étonné de voir devant lui la Kaaba, une vision idyllique qu’il ne pensait jamais pouvoir apercevoir de sa vie.

Zoom sur le récit rocambolesque de cet imam, à qui la providence a souri et qui s’est vu offrir une seconde chance de voir la beauté de la vie.

Il regagne la vue en pleine Omra : l’imam algérien miraculé d’ El Bayadh

Rabiaa est un homme dévoué à sa religion depuis plusieurs années. Il exerce le métier d’imam dans une commune de la wilaya d’El-Bayadh. Le destin de cet homme de Dieu va changer du tout au lorsqu’il se rend en Terre Sainte pour accomplir les rites sacrés de la Omra. Aveugle depuis une longue période, Rabiaa n’a jamais espéré recouvrer la vue un jour.

Au moment où il effectue le « tawaf », une forte émotion l’envahit et il demande à Dieu de lui rendre la vue. Il implore le Créateur de guérir ses yeux de tout son être sur le moment « j’ai prié Dieu de me rendre ma vue s’Il juge que c’est une bonne chose pour moi ».

C’est alors qu’un miracle se produit, l’image de la Kaaba se dessine sous les yeux de Rabiaa en quelques secondes. Il n’en revient pas et se met à remercier Dieu pour sa bonté. De retour au pays, Rabiaa entreprend de raconter son histoire au peuple algérien et comment la miséricorde du tout-puissant a pu changer sa vie. Il narre ainsi sa mésaventure en vidéo, n’oubliant pas de remercier Dieu ainsi que chaque personne qui l’a soutenu pendant sa période de cécité.

Un imam algérien réussit à convertir un village entier au Malawi

Un autre imam algérien, originaire de Béjaïa cette fois-ci, a également fait réagir la toile dernièrement. Il s’agit de Mohamed Said Lahdiri, homme de Dieu qui a réussi à convertir village africain entier. Connu pour ses nombreuses œuvres caritatives, Mohamed Lahdiri se lance ainsi le défi de faire parvenir l’Islam jusqu’au fin fond de l’Afrique.

Il parvient à prêcher la religion aux membres d’un petit village situé au Malawi, et poste plus tard des vidéos de la récitation de la Chahada par ces derniers. Des images pleines d’émotion, d’espoir et de fierté pour l’Imam algérien, qui commente « la Grâce de Dieu nous a permis de faire découvrir l’islam à ces habitants. Nous avons passé le message divin de l’islam et ils se sont convertis ».