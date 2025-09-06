Un hôpital algérien signe une avancée scientifique mondiale dans l’immunologie

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Beni Messous à Alger a franchi une étape majeure dans le domaine médical et scientifique. Son équipe de recherche vient de publier un article dans la prestigieuse revue internationale Frontiers in Immunology, mettant en lumière la découverte d’une mutation génétique rare dans le gène CD19, responsable d’un déficit immunitaire combiné.

L’étude, intitulée « Nouvelle mutation du gène CD19 causant un déficit immunitaire combiné : étude de cas sur une famille algérienne », révèle l’existence d’une altération génétique qui affecte gravement le système immunitaire. Cette mutation expose les personnes atteintes à des infections récurrentes dès la petite enfance, compromettant leur capacité à se défendre contre les agents pathogènes.

🟢 À LIRE AUSSI : Santé : Saidal scelle une alliance pleine de promesses avec un leader américain

Les chercheurs expliquent que le gène CD19 joue un rôle clé dans l’activation des cellules B, essentielles pour produire des anticorps et protéger l’organisme. Sa mutation impacte donc directement les défenses immunitaires, ouvrant la voie à de nouvelles pistes pour comprendre et traiter les maladies liées aux déficits immunitaires primaires.

Découverte d’une Mutation Génétique Rare au CHU de Beni Messous

Cette découverte majeure réalisée au CHU de Beni Messous représente une avancée significative dans la compréhension des déficits immunitaires. L’identification de cette mutation rare du gène CD19 ouvre des perspectives prometteuses pour le diagnostic et le traitement de ces maladies.

L’étude, menée par l’équipe de recherche du CHU, a mis en évidence l’impact de cette mutation sur le système immunitaire des patients. Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue Frontiers in Immunology, contribuent à l’avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine.

Collaboration Internationale et Impact sur la Recherche Médicale

Le CHU de Beni Messous souligne que ce travail est le fruit d’une collaboration internationale entre son service d’immunologie et plusieurs centres scientifiques étrangers. Les experts étrangers associés ont salué la qualité de la recherche et l’implication du personnel médical et scientifique algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie pharmaceutique : l’Algérie vise de nouveaux marchés à l’IATF-2025

Pour les responsables de l’étude, cet accomplissement illustre la capacité du chercheur algérien à contribuer activement à l’avancée des sciences médicales et confirme le rôle des institutions de santé du pays dans le développement de la recherche biomédicale.

Au-delà de sa valeur académique, cette découverte représente une avancée pour le diagnostic précoce et la prise en charge ciblée des patients atteints de maladies immunitaires rares. Elle pourrait également servir de base pour le développement de thérapies innovantes, notamment dans les domaines de l’immunothérapie et de la lutte contre certaines pathologies cancéreuses.

Cette découverte prometteuse met en lumière l’importance de la recherche scientifique et de la collaboration internationale pour faire progresser la médecine et améliorer la santé des patients. Le CHU de Beni Messous se positionne ainsi comme un acteur clé de la recherche médicale en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : IATF 2025 : l’Algérie ouvre ses portes à l’Afrique avec 175 partenariats en ligne de mire