Un homme tue sa sœur handicapée et sa mère à Constantine

Dans un incident bouleversant qui a secoué les habitants de la zone urbaine de Massinissa, municipalité de Khroub à Constantine, un jeune homme a tragiquement causé la mort de sa mère âgée et le meurtre de sa sœur handicapée. L’événement s’est déroulé du mercredi soir au jeudi. L’auteur présumé est un trentenaire qui a brutalement tué sa sœur quinquagénaire, une veuve et mère de trois enfants, dont le plus jeune passe son examen de certificat d’enseignement moyen cette année.

Elle était également handicapée, et en raison de ses conditions sociales et sanitaires difficiles suite au décès de son mari, elle était retournée vivre chez sa mère .

La mère âgée a également perdu la vie aux mains du suspect présumé, qui vivait avec elles dans la maison. Chômeur et célibataire, il a eu recours à la violence lorsque sa mère n’a pas pu lui donner de l’argent. Selon des sources proches de la scène du crime, qui s’est déroulée dans la résidence familiale, le suspect a agressé sa mère, qui a dû être transportée à l’hôpital à cause des blessures subies.

Quel est le mobile du crime ?

Les sources suggèrent que le mobile de l’attaque était le besoin urgent du suspect d’obtenir de l’argent pour acheter des pilules hallucinogènes et des stupéfiants, dont il était dépendant. Après que sa mère a refusé de lui donner des fonds, le suspect est entré dans une frénésie et est retourné agresser sa sœur handicapée. À mains nues, il l’a battue brutalement, lui brisant le cou et lui assénant des coups mortels à la tête.

Après avoir quitté la scène du crime, il est allé acheter un paquet de cigarettes, mais s’est vu refuser un prêt par le propriétaire du kiosque. Il a ensuite rencontré un voisin et lui a avoué avoir tué sa sœur et envoyé sa mère à l’hôpital. Le voisin a immédiatement signalé l’incident aux autorités de sécurité locales.

Le corps de la sœur décédée a été transféré à la morgue de l’hôpital de Khroub par les autorités de protection civile après avoir été examiné, ainsi que la scène du crime, par le procureur.

Une enquête criminelle a été lancée pour découvrir la vérité derrière ce crime abominable qui a entraîné la mort de deux victimes et laissé trois enfants orphelins. Le suspect devra probablement faire face à la peine de mort ou à l’emprisonnement à perpétuité. Selon toutes les indications, l’incident semble être étroitement lié au fléau social de la toxicomanie qui a piégé le suspect.