Un homme de 47 ans braque un véhicule blindé à Annaba

Un homme de 47 ans a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal de Annaba. Le mis en cause a été présenté devant le juge, aujourd’hui, suite à un braquage raté d’un véhicule blindé dont il était l’auteur au cours de la semaine dernière.

Les faits remontent à la fin de la semaine passée, d’après le journal arabophone Al Chourouk qui rapporte que le mis en cause, un habitant de la wilaya de Annaba, a essayé de prendre le contrôle d’un véhicule blindé, pensant que ce dernier était rempli d’argent.

Quand Hollywood s’invite à Annaba

Selon la même source, l’accusé a longtemps guetté le véhicule en question, dont le contenu faisait titiller ses rêves les plus fous. Le mis en cause a décidé enfin de passer à l’action, et ce, après avoir étudié les horaires et les déplacements du véhicule blindé.

Un jour, alors que le chauffeur du dit véhicule venait de se garer près de la poste de la commune de Belkhir, à Annaba, il a été surpris par les violentes menaces d’un homme armé d’un poignard. Le mis en cause, après avoir fait descendre le chauffeur du véhicule, a pris le volant et la fuite vers une direction inconnue.

Malheureusement pour lui, il a été remarqué par des policiers en patrouille habituelle. Ce qui a mis la puce à l’oreille de ces policiers était la manière de conduire du mis en cause, qui était à deux doigts de perdre le contrôle du véhicule.

Une fois arrêté, l’individu âgé de 47 ans, qui a agressé un chauffeur et qui a volé un véhicule appartenant à une entreprise publique, a été conduit par les policiers vers le commissariat. Le mis en cause a été présenté ensuite devant le procureur de la république qui a renvoyé le dossier devant le juge.