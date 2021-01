Un homme atteint d’un cancer du sein raconte son calvaire en Algérie

Un homme algérien souffrant d’un cancer du sein, divulgue la trajectoire de sa souffrance qui n’est pas des moindres, lors d’une émission diffusée sur la chaine télévisée Lina.

Lakhdar, raconte avoir remarqué une sorte de bouton qui lui est apparu sur le corps, chose qui n’est pas ordinaire. Il dit avoir consulté un médecin, qui lui recommande immédiatement de faire une radio, sans pourtant l’avoir examiné ou même pris la peine de diagnostiquer la nature du malaise du patient. Cette conduite assez déplaisante de la part de ce médecin poussa Lakhdar à faire une deuxième consultation dans un autre cabinet.

La seconde visite quant à elle, n’était pas également digne d’être qualifiée de consultation vu que le médecin a commencé de prescrire des médicaments au patient sans être sur de l’origine du mal qui ronge son malade. Il s’agit d’une deuxième déception que Lakhdar vit avant de découvrir sa maladie.

Arrivé à la phase de la chimiothérapie

Après un long trajet d’allées et de retours chez les médecins, Lakhdar s’avère être atteint d’un cancer du sein. Il commence aussitôt le traitement qui se résume en plusieurs étapes jusqu’à en arriver à la phase de la chimiothérapie.

Il ajoute avoir « pu résister au fil des trois premières séances », mais il « succombe à la quatrième » qu’il qualifie comme la plus difficile. C’est la fois où il a eu le plus mal jusqu’à ne plus parvenir à manger ou boire à cause de l’atteinte du fonctionnement de sa gorge dû au traitement subi.