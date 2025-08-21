Un homme agresse violemment une femme et un enfant : la vidéo choque les internautes

Depuis ce matin, une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux algériens provoque une onde de choc. On y voit un homme barbu, vêtu d’un qamis, s’en prendre violemment à une femme et un enfant dans un espace public, en bas des immeubles d’une cité, là où d’autres enfants jouent.

La publication a suscité une vague d’indignation, avec de nombreux commentaires dénonçant la violence envers les femmes et les enfants. Les internautes expriment leur colère et réclament une réaction rapide des autorités pour protéger les victimes et prévenir de tels actes.

La vidéo montre l’homme pousser brutalement la femme, qui tente de se défendre. Lorsqu’un enfant essaie d’intervenir pour la protéger, il est bousculé et reçoit un coup de tête. Avant que l’agresseur, apparemment son voisin, ne se retourne vers la femme et la fasse tomber au sol. Les enfants autour, impuissants, assistent à cette scène avec effroi.

La vidéo montre clairement l’agression, mais peu d’éléments contextuels sont connus. Ni l’identité complète des protagonistes, ni les raisons de l’incident ne sont confirmées. Ainsi, la localisation exacte est encore à vérifier, même si certains internautes affirment que la scène s’est déroulée dans un quartier de Sidi Bel Abbès.

Cette situation met en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures de prévention. Les images, choquantes, ont déjà poussé plusieurs utilisateurs à appeler les autorités locales à intervenir et à renforcer la surveillance dans les quartiers.

La scène filmée reste choquante par sa brutalité et la vulnérabilité des victimes, une femme et un enfant. Dans un contexte où la violence dans les espaces publics inquiète de nombreux citoyens, cet incident souligne la gravité de la situation.

Enfin, il est attendu que les autorités locales ou nationales réagissent rapidement, soit par des interventions concrètes sur le terrain. Soit par la publication d’un communiqué officiel pour informer le public et préciser les mesures prises. Afin de protéger les habitants et prévenir la répétition de tels actes.