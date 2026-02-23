Un groupe d’experts sud-coréens du NFS en Algérie : voici pourquoi

Le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a reçu lundi une délégation d’experts relevant du National Forensic Service (NFS) de Corée du Sud.

Selon un communiqué de la police algérienne, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération policière algéro-coréenne. La rencontre s’est déroulée en présence de hauts cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Consolider la coopération en matière de police scientifique

Cette visite vise notamment à renforcer la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé le 16 juillet 2025 entre la DGSN et le National Forensic Service coréen.

Pour rappel, cet accord, paraphé à Alger par Ali Badaoui et le président du NFS, en présence de responsables coréens et algériens, porte sur le développement de la coopération dans le domaine des sciences forensiques.

À l’époque, les deux parties avaient souligné l’importance de moderniser et de renforcer les capacités analytiques et opérationnelles des laboratoires de police scientifique et technique, à travers l’échange d’expertises, de technologies et de programmes de formation spécialisée.

Formation spécialisée et échange d’expertises

La rencontre de lundi a constitué une occasion d’examiner les perspectives de coopération en matière d’expertise criminelle et de formation spécialisée, afin de soutenir les capacités opérationnelles des services de la police scientifique algérienne.

Les discussions ont porté sur le transfert de savoir-faire, l’amélioration des techniques d’analyse en laboratoire et l’accompagnement technique dans des domaines pointus liés aux preuves scientifiques.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des services de sécurité et de lutte contre la criminalité, à travers l’intégration des technologies avancées et le renforcement des compétences humaines.

À travers cette coopération, la DGSN ambitionne de consolider son dispositif de police scientifique et technique, tout en inscrivant ce partenariat dans une vision durable de collaboration avec les institutions sud-coréennes spécialisées.

