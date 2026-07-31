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Faits Divers

Un grave accident de bus fait 25 morts et 44 blessés à Boumerdès

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Un grave accident de bus fait 25 morts et 44 blessés à Boumerdès
Un grave accident de bus fait 11 morts et 38 blessés à Boumerdès
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Un nouveau drame de la route endeuille l’Algérie. Ce vendredi matin, un bus de transport de voyageurs a quitté la chaussée avant de tomber dans un ravin à El Kerma, dans la wilaya de Boumerdès. 

Les secours, rapidement mobilisés, ont pris en charge les victimes dans des conditions difficiles. Le bilan provisoire fait état de plusieurs décès et de dizaines de blessés.

Accident à Boumerdès : un bus de voyageurs bascule dans un ravin à El Kerma

L’accident s’est produit ce vendredi matin vers 09h41 sur la Route nationale n°24 (RN24), au niveau de la localité d’El Kerma, relevant de la commune et de la daïra de Boumerdès.

Selon les premières informations communiquées par la Protection civile, le chauffeur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule. Le bus a alors dérapé avant de se renverser et de terminer sa course au fond d’un ravin situé en contrebas de la route.

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Face à la gravité de la situation, les équipes de secours ont été dépêchées sur place avec d’importants moyens d’intervention pour évacuer les passagers et sécuriser la zone.

25 morts et 44 blessés dans un bilan provisoire à Boumerdès : d’importants moyens mobilisés pour secourir les victimes

Le bilan communiqué par les services de secours fait état de 25 personnes décédées et 44 blessés. Les opérations de sauvetage et d’évacuation vers les établissements hospitaliers se poursuivent encore sur les lieux de l’accident. Précisant que la liste des victimes pourrait évoluer au fur et à mesure de l’avancement des interventions.

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La Protection civile a engagé plusieurs unités de secours afin de porter assistance aux voyageurs touchés par cet accident. Le dispositif déployé comprenait notamment :

  • 10 ambulances pour l’évacuation des blessés ;
  • 2 camions de secours spécialisés pour les opérations d’intervention ;
  • Des équipes chargées de dégager les victimes et de prendre en charge les personnes blessées.

Le bilan communiqué par les services de secours reste provisoire. Plusieurs victimes ont été évacuées vers les établissements hospitaliers de la région, tandis que les opérations de secours se poursuivaient encore sur les lieux de l’accident.

Accident de la route en Algérie : une enquête ouverte après le drame de Boumerdès

Après cette nouvelle tragédie impliquant un véhicule de transport collectif, les services concernés doivent déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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Une enquête a été ouverte afin d’établir les causes de la perte de contrôle du bus et d’identifier les éventuelles responsabilités.

Les accidents impliquant des bus de voyageurs rappellent régulièrement les enjeux liés à la sécurité routière en Algérie. Où les autorités renforcent les contrôles et les campagnes de prévention pour réduire le nombre de drames sur les routes.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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