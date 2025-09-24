Un grand port espagnol discute de nouvelles liaisons maritimes avec l’Algérie

Les échanges économiques entre l’Algérie et l’Espagne ont repris de plus belle. D’ailleurs, un grand port espagnol cherche à renforcer ses liaisons maritimes avec l’Algérie. Son objectif principal est de faciliter l’exportation des matières premières destinées à l’industrie de la céramique.

Suite à la reprise des relations commerciales entre les deux pays, le port de Castellón en Espagne est en discussion pour établir de nouvelles lignes maritimes avec l’Algérie. L’objectif principal est de faciliter l’exportation de matières premières pour l’industrie de la céramique, comme l’a rapporté le média local Castellón Plaza.

Selon Rubén Ibáñez, le président de l’autorité portuaire, le port intensifie déjà son trafic de conteneurs avec le Maroc et l’Irlande. Pour ce qui est de l’Algérie, les négociations visent à élargir les liaisons maritimes suite à l’ouverture d’une première ligne commerciale en août dernier.

Vers l’ouverture d’une nouvelle ligne de conteneurs depuis Castellón

La reprise des relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne a ouvert de nouvelles opportunités pour ce port. Dans ce contexte, il prépare sa deuxième mission commerciale de l’année en Algérie, et ce, pour renforcer les échanges bilatéraux.

Par ailleurs, selon Rubén Ibáñez, le port de Castellón est considéré comme « la grande plateforme logistique de la céramique« . Le même responsable a insisté sur le fait que la stratégie extérieure et les avantages fiscaux renforcent la compétitivité et soutiennent l’économie de la région.

Le commerce de la céramique représente déjà 32% de l’activité totale du port de Castellón. Selon le porte-parole, 90% des matières premières utilisées pour la production du carrelage et d’autres produits en céramique transitent via ce port. C’est pourquoi l’ouverture de cette nouvelle ligne est une belle opportunité économique pour l’Algérie.

Le commerce renaît entre l’Espagne et l’Algérie après plus de deux ans de gel

Après 882 jours de gel commercial entre l’Algérie et l’Espagne, les échanges économiques connaissent une reprise spectaculaire depuis novembre 2024. Les exportations espagnoles vers l’Algérie ont bondi de 162% entre janvier et mai 2025, atteignant près de 900 millions d’euros.

Le secteur de la céramique espagnol, particulièrement touché durant la crise, retrouve sa position dominante sur le marché algérien, dépassant même la Turquie en volume d’exportations. D’autres secteurs clés comme l’agroalimentaire, la chimie et l’automobile connaissent également un redémarrage significatif.

Cette renaissance économique contraste avec des relations diplomatiques, notamment sur la question du Sahara occidental. Le blocage, qui avait fait chuter les exportations espagnoles de 2,9 milliards d’euros en 2019 à 332 millions en 2023, a officiellement pris fin avec la levée des restrictions bancaires par la Banque d’Algérie.

Fait notable, l’Algérie est restée le deuxième fournisseur de gaz de l’Espagne, assurant 26 à 30% des approvisionnements mensuels, démontrant ainsi sa fiabilité en tant que partenaire énergétique, même en période de tensions diplomatiques.

