Un grand nombre de vétérinaires mobilisés en prévision de l’Aïd al-Adha 2023

Le ministère de l’agriculture et du développement rural a annoncé le recrutement de plus de 2 000 vétérinaires afin d’assurer une surveillance sanitaire optimale lors du processus de vente et d’abattage des animaux pour l’Aïd al-Adha 2023.

Fairouz Bendahmane, responsable des services vétérinaires, a souligné l’importance de garantir la santé du bétail et le respect des normes d’hygiène dans les points de vente et les structures d’abattage autorisées.

| À LIRE AUSSI : Des moutons par facilité : la trouvaille d’ALVIAR pour l’Aïd El-Adha 2023

Les vétérinaires auront pour mission de veiller au respect des conditions d’hygiène et de santé vétérinaire, en accompagnant les éducateurs et les loyalistes.

Ils s’assureront que les animaux possèdent les certificats vétérinaires requis et sensibiliseront les citoyens sur les procédures à suivre pour prévenir les maladies et autres éléments pouvant affecter le bétail. Les vétérinaires seront présents tout au long des jours de l’Aïd, et les structures d’abattage seront ouvertes pour garantir des conditions saines.

Appel à la sensibilisation

Bendahmane a souligné l’importance de sensibiliser les citoyens sur la présence des vétérinaires et de les diriger vers les points de contact en cas de doute sur l’authenticité d’un sacrifice.

Cette année, un nombre accru de points de vente sera mis en place afin de permettre aux fidèles de vendre directement leurs animaux, évitant ainsi la spéculation et facilitant le contrôle.

| À LIRE AUSSI : Vers la généralisation de points de vente de moutons à travers le pays

Lutte contre l’abattage illégal : En ce qui concerne l’abattage de brebis femelles et de vaches sans raisons sanitaires et sans certificat vétérinaire, Bin Dahman a souligné que ces pratiques nuisent directement au bétail.

Le ministère envisage a faire passer une loi pour lutter contre de telles actions, afin de protéger les intérêts et le bien-être des animaux.