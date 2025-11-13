Un geste imprudent et risqué ! SETRAM met en garde les usagers des tramways

Les tramways d’Alger font face à un problème préoccupant. Ces derniers jours, plusieurs cas ont été signalés où des enfants, par curiosité ou jeu, ont actionné les poignées d’urgence sans raison valable. Ces interventions intempestives provoquent non seulement des retards mais soulèvent également de sérieux risques pour la sécurité des usagers.

La société de gestion du tramway, SETRAM, a exprimé sa vive inquiétude face à ces comportements : « Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces gestes irresponsables », indique son communiqué officiel. La compagnie insiste sur le fait que ces manipulations « sont dangereuses et contreviennent aux règles de sécurité, perturbant le trafic et impactant directement les déplacements des passagers ».

SETRAM alerte sur les risques liés à l’usage abusif des poignées d’urgence

Selon SETRAM, ces incidents, bien que souvent commis par des enfants, ne sont pas anodins :

Chaque action sur les poignées d’urgence entraîne un arrêt immédiat du tramway, retardant l’ensemble de la ligne.

Les conducteurs doivent procéder à des vérifications de sécurité avant de redémarrer, allongeant le temps de trajet.

Les usagers se trouvent directement affectés, devant patienter parfois plusieurs minutes pour reprendre leur trajet.

Ces gestes peuvent générer des situations de panique ou des blessures si le tramway freine brutalement.

La société souligne également que ces manipulations « mettent en danger la sécurité des passagers et du personnel ».

SETRAM lance un appel à la responsabilité collective

Face à ces incidents, SETRAM lance un appel à la vigilance et à la responsabilité de tous : « Nous invitons chaque usager à préserver sa sécurité et celle des autres, ainsi qu’à respecter le tramway, un moyen de transport public d’importance nationale ». La compagnie recommande aux parents de surveiller leurs enfants et de leur expliquer l’importance de ces dispositifs d’urgence uniquement en cas de besoin réel.

Enfin, ce rappel intervient alors que le réseau de tramways continue de se développer à Alger, avec l’objectif de devenir une alternative fiable et sûre à la circulation routière dense. La sensibilisation des usagers reste un enjeu crucial pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité du service.