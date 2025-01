Un géant italien quitte la Chine pour investir en Algérie : Idrobase y implante son hub africain

Les relations bilatérales privilégiées entre l’Algérie et l’Italie ont donné naissance à un nouveau projet d’investissement, matérialisé par l’implantation d’une usine d’un groupe mondial leader dans la production de technologies, systèmes et équipements pour l’eau sous pression.

Dans ce contexte, un fabricant italien de renommée mondiale dans les systèmes et équipements d’eau sous pression a annoncé le transfert d’une partie de ses activités de production de Ningbo, en Chine, vers l’Algérie. Cette décision se concrétisera par la création d’une nouvelle unité de production, qui servira de hub pour le développement des activités du groupe sur le continent africain et de plateforme d’exportation vers les marchés régionaux.

L’annonce a été faite par Bruno Ferrarese, associé du groupe italien Idrobase, dont le siège est situé à Borgoricco, dans la région de Padoue, en Vénétie (nord-est de l’Italie), comme l’ont rapporté plusieurs médias italiens.

Le plan Mattei en action : Un groupe italien choisit l’Algérie pour son développement en Afrique

Selon ces sources, le transfert d’une partie des activités de production du groupe Idrobase de Ningbo vers une nouvelle usine en Algérie est motivé par plusieurs raisons, notamment la proximité géographique avec l’Italie, le positionnement de l’Algérie comme porte d’entrée vers le continent africain, ainsi que la présence d’une main–d’œuvre qualifiée, d’infrastructures adaptées et de coûts de production compétitifs.

Le groupe a fixé comme objectif principal de faire de l’Algérie un centre stratégique pour le développement de ses activités en Afrique d’ici 2025. Cette ambition s’inscrit dans le cadre de sa position de leader mondial dans les systèmes et équipements d’eau sous pression, de nettoyage, de purification et d’assainissement de l’air.

Bruno Ferrarese a souligné que cette décision s’inscrit dans une révision stratégique globale du groupe face aux nouveaux enjeux mondiaux : « Anticipant les nouveaux scénarios mondiaux, nous travaillons depuis un certain temps à la révision de nos stratégies internationales. Tout en confirmant notre volonté de renforcer notre présence sur les marchés chinois et américain, nous avons décidé d’investir également dans le secteur du nettoyage en Afrique, un continent au potentiel immense. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan Mattei lancé par le gouvernement italien. C’est ainsi que s’inscrit notre projet dans le cadre du plan Mattei lancé par le gouvernement italien. »

🟢 À LIRE AUSSI : Méga-projet agricole algéro-italien : 50 000 hectares dédiés à la canne à sucre et aux céréales

Le plan Mattei, rappelons-le, est un programme de développement initié par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Doté d’un budget de 5,5 milliards d’euros, ce plan vise à soutenir des projets dans divers secteurs, notamment la santé, l’éducation, la formation, l’agriculture, l’eau, l’énergie et les infrastructures, dans plusieurs pays africains, dont l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et la Libye. L’objectif est de créer de la valeur ajoutée en impliquant les populations locales, en réduisant la pauvreté et en limitant la migration irrégulière.

Idrobase : Une réponse aux besoins spécifiques du marché africain

De son côté, Bruno Gazzignatno, deuxième associé du groupe, a souligné que les spécificités des vastes territoires africains nécessitent des produits adaptés aux besoins des marchés locaux. « C’est pour cette raison que nous avons décidé de transférer une partie de notre production de l’unité de Ningbo en Chine vers l’Algérie », a-t-il expliqué.

Il a également révélé que l’unité de production en Algérie fonctionnera selon un système d’assemblage de composants importés d’Italie, en partenariat avec des opérateurs locaux algériens. Cette approche permettra de proposer des produits de haute qualité à des prix adaptés au marché africain.

🟢 À LIRE AUSSI : Une 1ʳᵉ en Algérie : Une école italienne de « joaillerie » va ouvrir ses portes dans cette wilaya

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de renforcement des échanges économiques entre l’Algérie et l’Italie, tout en contribuant au développement industriel et à la création d’emplois locaux. Une initiative qui illustre parfaitement les ambitions du plan Mattei et les opportunités offertes par le continent africain.