Cet ouvrage monumental se trouve en Algérie : zoom sur le plus long pont ferroviaire d’Afrique

L’Algérie se prépare à réceptionner en octobre prochain le pont d’Oued Douara, qui deviendra le plus long pont du pays et du continent africain, avec une longueur dépassant les 1.4 kilomètre. C’est ce qu’a annoncé l’Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF).

Selon les informations relayées par la Radio Nationale, la construction de cet ouvrage d’art, dont la hauteur varie entre 9 et 12 mètres, s’inscrit dans le cadre du vaste projet de la ligne ferroviaire Bechar-Gara Djebilet, située dans la wilaya de Tindouf.

Ce projet stratégique vise à valoriser le minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet et à dynamiser le transport ferroviaire de passagers et de marchandises entre le sud-ouest et le nord du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Une nouvelle grande gare à Bab Ezzouar (Alger) pour connecter train, métro et tramway

De nombreux travaux sont actuellement en cours sur le pont, incluant la mise en place de 1 170 éléments en béton préfabriqué et de 1 432 supports pour le tablier. Un béton spécial a été spécifiquement adopté pour la réalisation de ce type de structure, a précisé Abdelkader Mezar, directeur de l’information à l’ANESRIF, cité par l’Agence de Presse Algérienne (APS).

Le responsable avait déjà indiqué que la ligne minière ouest reliant Bechar à Gara Djebilet (Tindouf) devrait être livrée d’ici la fin de l’année en cours, soit « avant les délais contractuels fixés à mars 2026 ».

Tindouf : La ligne ferroviaire Gara-Djebilet prête le 5 juillet

La ligne ferroviaire de 135 km reliant Tindouf à Gara-Djebilet sera livrée le 5 juillet prochain. L’annonce a été faite lundi par le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, Lakhdar Rekhroukh, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Tindouf.

Rekhroukh a précisé que les travaux de cette section cruciale sont sur le point d’être achevés. Ce tronçon fait partie intégrante d’un projet ferroviaire minier de plus grande envergure, s’étendant sur 950 km, visant à connecter le gisement de Gara-Djebilet, riche en minerai de fer, au reste du réseau national, via Béchar.

Le ministre a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure. Elle permettra de relier les zones de production minière de Tindouf à l’infrastructure de base du pays, facilitant ainsi l’acheminement des ressources. Le projet, dont le chantier a débuté en 2023, s’inscrit dans un calendrier contractuel de 30 mois.

🟢 À LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : plus de 580 projets en cours pour transformer le secteur

Le projet est divisé en plusieurs sections :

Un premier tronçon de 200 km, reliant Béchar à Abadla, est confié à une entreprise nationale.

Le second tronçon, de 175 km, relie Tindouf à Oum-Laâssel et est réalisé par une entreprise nationale en groupement avec des entreprises spécialisées.

Enfin, une troisième section de 575 km connecte Tindouf à la zone de Hammaguir, via Oum-Laâssel.

Lors de son inspection, Rekhroukh a salué les progrès réalisés tout en insistant sur la nécessité de combler certaines lacunes pour respecter les délais fixés. En réponse, les responsables du projet se sont engagés à livrer les tronçons de la ligne ferroviaire Gara-Djebilet/Tindouf dès la fin de cette semaine, afin d’accélérer le rythme de réalisation.

🟢 À LIRE AUSSI : Gaz, pétrole, GNL : L’Algérie parmi les 10 premières puissances énergétiques mondiales en 2024

Les autres composantes du projet, notamment les ponts et ouvrages d’art, devraient être achevées en août et septembre, avec une finalisation complète du reste des travaux prévue pour la fin octobre.