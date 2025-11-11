Un géant de 5 000 hectares renaît à Adrar : l’Algérie relance l’agro-industrie nationale

Un vent nouveau souffle sur l’agro-industrie dans le Sud algérien. Le projet de ferme agro-industrielle de coton, un actif stratégique récupéré par l’État, s’apprête à être relancé dans la wilaya d’Adrar, promettant de donner un coup d’accélérateur à la production nationale de cette matière première essentielle.

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, a effectué une visite d’inspection clé ce lundi dans la wilaya, où il a pu constater l’avancement des travaux de réhabilitation de cette installation appartenant au groupe agroalimentaire AGRODIV. Classé parmi les biens récupérés par l’État, le complexe, qui s’étend sur une superficie colossale d’environ 5 000 hectares, fait l’objet d’une mobilisation exceptionnelle.

Selon un communiqué du ministère, l’installation est actuellement au cœur d’une étude approfondie et d’une réhabilitation intégrée visant à ressusciter son activité agricole et industrielle. Le ministre a assisté à une présentation technique détaillée, incluant l’inventaire des actifs, des équipements, et surtout, le plan de réhabilitation élaboré en collaboration avec des bureaux d’études spécialisés.

Adrar : Un projet stratégique de coton relancé pour booster l’agro-industrie nationale

Les autorités mettent l’accent non seulement sur la réhabilitation physique mais aussi sur le transfert de savoir-faire. Une collaboration stratégique a été scellée avec la société espagnole LS ALCANTARA SYSTEM pour la formation.

Ce partenariat vise à développer l’expertise locale nécessaire pour garantir que l’usine agro-industrielle soit gérée et exploitée en respectant les normes techniques modernes.

🟢 À LIRE AUSSI : Lait en poudre : Après Baladna, l’Algérie vise un nouveau partenariat avec ce pays européen

La relance de l’exploitation passe par plusieurs étapes cruciales. Parmi les opérations de réhabilitation lancées, on note :

Une évaluation sur le terrain de la capacité des puits pour garantir l’aptitude à l’exploitation agricole.

La réhabilitation complète des réseaux hydrauliques.

Le raccordement de l’exploitation au réseau électrique pour assurer la continuité des activités industrielles et agricoles.

Une étude de faisabilité économique et technique du projet a également été présentée, confirmant le potentiel de l’initiative.

À l’issue de sa visite et après avoir inspecté les installations, le ministre Bachir a été ferme sur la marche à suivre. Il a insisté sur la nécessité de lever tous les obstacles et de maintenir un rythme soutenu dans les travaux de réhabilitation, en se basant sur un calendrier précis.

🟢 À LIRE AUSSI : Ghrieb relance 3 usines « en sommeil » et inaugure de nouveaux projets industriels

L’exploitation agricole doit être mise en service très rapidement, suivie de près par son unité industrielle. La relance de ce projet clé témoigne clairement de la volonté de l’État de valoriser les biens récupérés et de renforcer l’indépendance de son secteur agro-industriel.

Ce projet, une fois pleinement opérationnel, est appelé à jouer un rôle majeur dans la diversification économique et la création d’emplois qualifiés dans la région du Sud algérien.