Un géant chinois investit en Algérie : un projet de verre solaire à 1,5 million de tonnes par an

Un nouvel élan vient d’être donné à l’industrie algérienne des énergies renouvelables. La société chinoise Kibing Group, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de verre solaire, a présenté un projet ambitieux baptisé « Algérie Glass Solar Project ». Ce plan prévoit la création d’un complexe industriel de pointe destiné à produire du verre solaire et à valoriser les ressources naturelles locales.

Selon le dossier présenté mardi au siège du ministère de l’Énergie, le projet inclura une usine de production de verre solaire d’une capacité annuelle de 1,53 million de tonnes ainsi qu’une unité de traitement de sable siliceux ultra-pur atteignant 1,08 million de tonnes par an. Ces infrastructures permettront de répondre à la demande croissante en matériaux stratégiques pour le développement du secteur photovoltaïque.

Kibing Group : Un investissement majeur pour l’Algérie

Le représentant de Kibing Group, Éric Wong Kuan, a affirmé que le projet créera près de 3000 postes directs. L’entreprise s’engage également à atteindre un taux d’intégration locale de 90%, une donnée qui pourrait transformer la filière nationale du verre et renforcer l’autonomie industrielle de l’Algérie.

La rencontre a réuni Noureddine Yassa, secrétaire d’État chargé des énergies renouvelables, et Karima Bekir Tafer, secrétaire d’État chargée des mines. Les discussions ont porté sur la nécessité de bâtir une chaîne de valeur complète, allant de l’extraction du sable jusqu’à la fabrication de panneaux solaires.

Vers une transition énergétique ambitieuse

Les responsables algériens ont rappelé l’importance stratégique de ce projet, qui s’inscrit dans les réformes récentes visant à offrir un cadre d’investissement plus attractif et sécurisé pour les partenaires étrangers. Ce projet permettra à l’Algérie de se positionner comme un acteur majeur dans la production de verre solaire, un matériau essentiel pour la transition énergétique.

Fondée en Chine, Kibing Group est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs mondiaux de verre. La société fabrique une large gamme de produits, allant du verre solaire au verre isolant, en passant par le Low-E, le verre médical et le Float Glass ultra clair. Ses produits répondent aux normes de qualité internationales et sont exportés vers l’Europe, l’Australie et les États-Unis.

Le projet « Algérie Glass Solar Project » apparaît comme une opportunité majeure pour diversifier l’économie et réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Un écosystème national des énergies renouvelables

Au-delà des emplois créés, il marque un pas décisif vers la constitution d’un écosystème national des énergies renouvelables, aligné avec les ambitions du pays en matière de transition énergétique. Ce projet ambitieux contribuera à la croissance économique du pays tout en promouvant le développement durable.

L’Algérie, grâce à ses importantes ressources en sable siliceux, dispose d’un fort potentiel pour devenir un leader régional dans la production de verre solaire. L’arrivée de Kibing Group marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif.

