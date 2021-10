James Bond 007 : un franco-algérien sous les projecteurs

Dali Benssalah, est le prénom d’un franco-algérien à l’affiche avec Daniel Craig. En effet, on pourra voir ce mercredi 06 octobre le jeune talentueux de 29ans en salle de cinéma pour le film « James Bond : Mourir peut attendre »

Le comédien né à Rennes (Ille-et-Vilaine) a vu l’artiste en lui naître en commençant les cours Florent « J’étais au lycée à Bréquigny, en éco-gestion. Et un été, alors qu’habituellement on repartait tous les ans en Algérie, ça n’a pas été possible. Alors ma mère, enseignante, nous a fait un cadeau à mon frère et moi, un stage au cours Florent à Paris » a confié l’artiste en évoquant les moments ou son penchant pour l’acting commençait à se voir, il avoue ne pas avoir fait de théâtre mais, il répondait présent lorsqu’il fallait « faire le pitre avec les copains sur le terrain de foot ».

Dali faisait aussi des combats de boxe thaï, pourtant il ne se voyait ni dans un ring ni derrière un bureau mais dans les écrans en jouant et en vivant dans la peau des personnages différents.

Il enchaîne les stages et tourne pas mal de films et de clips, pour finir présent dans le dernier James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux. Pendant le tournage en 2019 il avait déclaré « Je ne réalise pas, c’est comme un rêve éveillé. J’avais adoré Casino Royale, déjà avec Daniel Craig. Le réalisme des bagarres, ce personnage à la fois tueur pour une organisation gouvernementale et humain, qui connaît des problèmes d’alcool. Il avait donné un large spectre à ce personnage de James Bond, j’avais très envie de voir la suite »

Renoncer au sport pour devenir artiste

Benssalah est loin d’être le seul à avoir un penchant pour l’art en parallèle avec le sport. C’est aussi le cas de Hasni, le roi du raï sentimental était footballeur bien avant d’être chanteur.

Une passion malheureusement étouffée, contre le gré du jeune Hasni puisque ce dernier a eu une blessure le mettant sur un lit d’hôpital pendant plusieurs semaines. L’état de son pied ne s’améliorait pas, il avait perdu la forme, c’est donc comme ça qu’il se lance dans la musique.