Un français percute un algérien et s’en félicite de sa mort

Les Arabes et Maghrébins et plus particulièrement les Algériens subissent plus ou moins de racisme et de ségrégation de la part d’une certaine catégorie des Français dont la plupart sont des partisans ou sympathisants de l’extrême droite.

En effet, une nouvelle diffusée aujourd’hui sur le site de la Radiotélévision belge de la Communauté française «RTBF» porte sur la condamnation d’un Français ayant écrasé un demandeur d’asile d’origine algérienne, nous confirme ce constat. L’affaire remonte au 31 mars 2019 ou un conducteur de vélo qui habite dans la commune francophone d’Orp-Jauche de Belgique, a sauvagement écrasé un Algérien de 39 ans.

L’incident qui s’est produit à proximité du centre Fedasil de Jodoigne, dans la province du Brabant wallon a provoqué la mort de la victime qui avait été traînée « sur plusieurs mètres sans qu’aucune trace de freinage ne soit relevé sur lieu de l’accident », a précisé la même source.

Le verdict de la justice

Le jeune conducteur du vélo âgé de 25 ans a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour « homicide involontaire ». Cependant, l’adjectif involontaire a suscité la réaction de la famille de la victime dont l’avocat a demandé de considérer le crime comme étant homicide « volontaire » avec circonstances aggravantes de racisme

En effet, cela s’explique par les résultats de l’enquête ayant révélé que des messages ont été échangés par le conducteur du vélo avec sa campagne et dans lesquels a exprimé son souhait d’écraser « un Arabe », a précisé la même source. Cependant, le tribunal a refusé de reconsidérer le crime en justifiant que le message a été envoyés après l’accident.

Ainsi, le conducteur a tenu à se justifier en affirmant qu’il avait les yeux rivés sur son portable au moment de l’incident tout en croyant qu’il avait heurté un animal. Rappelons qu’il a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis ainsi qu’une déchéance de permis de conduire de deux ans et l’obligation de verser 30 000 euros à la famille de la victime