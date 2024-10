Un français brûle le drapeau algérien lors d’un match

Un supporter a brandi et incendié le drapeau de l’Algérie au stade de la Meinau de Strasbourg. L’individu a été identifié et a écopé d’une sanction.

Le 29 septembre dernier, le RC Strasbourg recevait l’Olympique Marseille au stade de la Meinau, dans le cadre du championnat de Ligue 1 française. Mais un incident a jeté une ombre sur l’ambiance au stade.

En effet, un supporter a brandi et brûlé le drapeau de l’Algérie. Repéré par les caméras de sécurité du stade, l’individu a été identifié. Le RC Strasbourg a pris « des mesures fermes en émettant une interdiction commerciale de stade de douze mois contre le supporter en question ».

Seulement, le club strasbourgeois n’a pas révélé l’identité du supporter, et ce, afin d’éviter toute violence. On sait seulement que ce dernier appartient au groupe de hooligans d’extrême droite « Offender ». Selon les médias français, la peine « pourrait s’alourdir puisque le RC Strasbourg a porté plainte et saisi la préfecture pour une éventuelle sanction administrative ».

L’incident a suscité la réaction d’un député en France

Il faut dire que l’incident a suscité une réaction politique. Le député LFI du Bas-Rhin, Emmanuel Fernandes, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a ouvertement demandé la dissolution du groupe « Offender », qu’il qualifie de vecteur d’idées discriminatoires.

Selon le média spécialisé « Onze Mondial », le député a exprimé son indignation « en appelant à des mesures pour combattre les comportements discriminatoires dans les enceintes sportives et au-delà ».