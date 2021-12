S’extirper d’un quotidien fatigant ne nécessite pas forcément des centaines d’euros et un autre continent. Nous Algériens, sommes chanceux d’avoir un désert sans pareil, un désert prêt à assouvir un désir inexplicable de s’évader, de se rincer les yeux de la pollution, de se vider les oreilles des klaxons des voitures et de libérer son esprit exténué du stress de la vie. Pour ce faire, direction Séfar, la cité au labyrinthe de roches, où on se perd pour se retrouver.

C’est la direction que Kamel Souig et Khaled Benyoucef ont prise, les réalisateurs du film « Séfar…une cité peuplée de mystères ». Un film dans lequel les deux, accompagnés d’un guide expérimenté nommé Hammou et d’autres aventuriers, partent à la découverte d’un désert « inédit » : la cité de Séfar au cœur du massif montagneux du Tassili n’Ajjer. Ils nous emmènent avec eux vers cette époustouflante cité éloignée et accessible seulement à pieds ou à dos d’âne.

Ce film était le résultat d’une équation exceptionnelle, un amoureux de l’aventure et un passionné de photographie qui avaient découvert les images de ce joyau sur une chaîne française. Munis d’un drone, un téléphone et d’une volonté de découvrir et de faire découvrir cet endroit, ils prennent leurs valises direction le Sud.

« Un voyage extrêmement enrichissant »

Dans ce documentaire aux images de Baudelaire et au titre de Stephen King, Taghit, Tadrart et les autres cités ayant l’habitude d’attirer des touristes algériens et étrangers n’ont qu’à bien se tenir. L’expérience que Séfar offre est inégalée. Un climat doux et une peur caressante vous envahi la nuit au vu des histoires racontées, qui, confirment un sentiment de ne pas être seul. La nature vous parle, vous interpelle et vous couve. « L’endroit nous englobe et nous appartient, c’est incroyable » a dit Kamel Souig.

Des peintures rupestres en rouge, noir et blanc qui datent de 5000 voire 8000 ans avant JC racontent moult histoires et légendes constituant un musée en plein air, mais aussi un havre de paix. « On a l’impression qu’on se retrouve, et on a cette impression de paix intérieur » explique Djamila, une des touristes.

De l’Algérie aux USA

Programmé pour le festival international de films documentaires de Relizane, « Séfar…une cité peuplée de mystère » s’envole pour le Central Michigan International Film Festival (CMIFF). Ce dernier permet aux films et aux documentaires étrangers d’être à l’honneur, disponibles en projections publiques dans le Mid-Michigan et sur le campus de la Central Michigan University.

Le film documentaire sera disponible pour participer dans ce festival pour le mois de mai 2022, et ce, avec un sous-tirage en anglais.