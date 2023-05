Un étudiant conçoit une voiture pour enfants à énergie solaire à Béchar

Encouragés par le progrès technologique, les jeunes algériens innovent de plus en plus dans le secteur des énergies dites « propres ». Après le banc public à panneaux photovoltaïques, voici qu’un autre étudiant algérien conçoit un véhicule fonctionnant entièrement à l’énergie solaire.

L’idée, développée dans le cadre de son projet de fin d’études, a fait l’objet de plusieurs essais avant d’être concrétisée en pratique. Le résultat est une voiturette qui carbure aux rayons solaires, et qui bénéficie même d’un système de téléguidage !

Un étudiant de Béchar conçoit une voiturette électrique à énergie solaire

Djellouli Imad est un étudiant de la faculté de génie électrique à l’Université de Béchar. En dernière année de son cursus, Imad choisit la création d’un véhicule automatisé comme thématique pour son projet de fin d’études. Le projet lui est proposé de façon tout à fait fortuite au début, il penche alors sur l’idée et la développe avec plusieurs améliorations.

Le véhicule ainsi mis sur pied (roues) est capable de circuler sur des distances moyennes grâce à un système de panneaux solaires implanté sur le toit. Ces panneaux alimentent des batteries qui alimentent à leur tour le cerveau de la voiturette.

La conception, la planification et la construction du véhicule prennent au total 6 mois à Imad et à son binôme. Entre l’indisponibilité de certaines pièces en Algérie et un budget serré, le jeune étudiant n’est pas peu fier de son invention.

Un projet développé pour les enfants : les atouts de la voiturette électrique de Béchar

Ce qui fait toute la particularité de cette voiturette, c’est son côté automatisé. Elle peut être télécommandée à distance en actionnant un simple bouton de contrôle. L’idée d’origine est de remplacer les voiturettes pour enfants à batteries polluantes par une alternative plus respectueuse de la nature.

En plus d’être plus écologique, cette voiturette est aussi plus pratique. Son toit voûté où sont placés les panneaux photovoltaïques peut servir d’ombrage pour les enfants qui l’utilisent.

Imad aspire à développer encore plus le projet à l’avenir, notamment du côté design. Conclure des partenariats avec des sociétés spécialisées dans l’IA est aussi dans le viseur du jeune étudiant.