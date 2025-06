Un été en toute sécurité en Algérie : Les bons gestes contre la chaleur et le soleil

Alors que les températures grimpent dans tout le pays, l’été algérien impose ses règles. Soleil ardent, vagues de chaleur et activités extérieures font partie du quotidien. Mais pour que cette saison reste synonyme de détente et non de danger, quelques précautions s’imposent.

Voici les conseils essentiels à suivre pour protéger votre santé et celle de vos proches durant l’été.

Boire, encore et toujours : l’hydratation, la clé

En été, l’organisme perd une grande quantité d’eau à travers la transpiration. Il est donc essentiel de boire régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif.

Une déshydratation peut survenir rapidement, provoquant fatigue, maux de tête, vertiges ou coups de chaleur.

Éviter les boissons sucrées ou gazeuses, qui n’hydratent pas et peuvent même accentuer la perte d’eau. Les fruits riches en eau, comme la pastèque, le melon, le concombre ou la tomate, sont aussi des alliés naturels pour maintenir un bon niveau d’hydratation.

Se protéger du soleil : une priorité pour la peau et les yeux

L’exposition prolongée au soleil peut causer de graves dommages à la peau, comme des coups de soleil, des brulures, voire des risques de cancer à long terme. Pour s’en prémunir :

Utiliser une crème solaire à large spectre, avec un indice SPF de 30 ou plus, à appliquer généreusement 20 minutes avant l’exposition et à renouveler toutes les deux heures, ou après chaque baignade.

à large spectre, avec un indice SPF de 30 ou plus, à appliquer généreusement 20 minutes avant l’exposition et à renouveler toutes les deux heures, ou après chaque baignade. Couvrez-vous avec des vêtements légers, mais longs, en tissus respirants comme le coton, et portez un chapeau à larges bords ainsi que des lunettes de soleil avec filtre UV.

avec des vêtements légers, mais longs, en tissus respirants comme le coton, et portez un chapeau à larges bords ainsi que des lunettes de soleil avec filtre UV. Recherchez l’ombre dès que possible, surtout entre 12 h et 16 h, période à laquelle les rayons UV sont les plus dangereux, même sous un ciel nuageux.

Activités extérieures : attention aux heures chaudes

Que vous soyez à la plage, en montagne ou en promenade, il est essentiel de limiter les efforts physiques aux heures les plus fraiches de la journée.

Si vous pratiquez un sport ou toute autre activité, pensez à vous hydrater très fréquemment, à porter des vêtements adaptés et à prendre des pauses à l’ombre.

Après le soleil : apaiser et réparer la peau

Une fois rentré chez vous, ne négligez pas les soins post-exposition. La peau peut rester sensible même plusieurs heures après avoir été exposée au soleil.

Appliquez une crème hydratante ou un gel d’aloe vera pour soulager les échauffements et prévenir la sécheresse cutanée.

Si vous remarquez des rougeurs persistantes, des cloques ou une sensation de brulure, cela signifie qu’un coup de soleil est survenue. Dans ce cas, évitez toute exposition pendant quelques jours, hydratez abondamment la peau et, si nécessaire, consultez un médecin.

L’été en Algérie est une saison magnifique, mais elle peut être éprouvante pour le corps si l’on n’adopte pas les bons gestes. Boire suffisamment, éviter les expositions prolongées, porter des vêtements adaptés et se protéger avec une crème solaire sont des habitudes simples qui peuvent faire toute la différence.

Profitez du soleil… mais avec modération et précaution. Votre santé en dépend.