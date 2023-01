Un enseignant irakien retrouve ses élèves algériens après 42 ans

Un enseignant iraquien reprend contact avec ses élèves en Algérie après une rupture de 42 ans ! En effet, il s’agit de Bahjat Mohamed Amine, un ancien enseignant en sciences de la nature dans un lycée à Ouargla. Et ce, de 1976 jusqu’à 1980. Après une longue période qui s’est écoulée, Bahjat Mohamed Amine n’a jamais oublié les souvenirs et les bons moments qu’il avait passés à Ouargla et qui demeurent graver dans sa mémoire.

En effet, la gentillesse des habitants de la région a toujours alimenté la nostalgie de l’Iraquien. Ainsi, le principal concerné a trouvé un moyen de contact avec ses anciens étudiants via les réseaux sociaux. Par le biais d’un post émouvant publié sur son compte Facebook, Bahjat Mohamed Amine a exprimé ses sentiments et s’est souvenu de la belle époque à Ouargla.

Il a donné également quelques informations pour permettre à ses étudiants de le reconnaître. Notamment, la période durant laquelle il était enseignant au lycée de Ouargla. Ainsi que quelques noms de ses étudiants. Dans ce sillage, on notera que le prof iraquien s’est envolé en Algérie en 1976. Afin de commencer sa carrière d’enseignant au sein du seul lycée existant à cette époque à Ouargla.

Cela dans le cadre de la coopération algéro-irakienne, pour l’éducation et l’arabisation de la société algérienne. Vous n’êtes pas sans savoir que les Algériens étaient la cible de francisation et de déculturation durant la période coloniale.

Le prof iraquien raconte quelques souvenirs passés en Algérie

On précisera que le post de l’enseignant iraquien a été repris par le rédacteur en chef du journal El Wahat, ce qui a permis à quelques-uns de ses anciens élèves de le reconnaître et le contacter. À cette occasion, il n’a pas hésité à envoyer un message aux habitants de Ouargla et tous les gens qu’il avait côtoyés durant les 4 années passées en Algérie.

Bahjat Mohamed Amine a fait part de son immense plaisir et joie en parlant avec ses anciens élèves. Lui qui n’a jamais oublié cette belle génération. Malgré les circonstances difficiles et la guerre qui ont bouleversé l’Irak. Il a également évoqué son enthousiasme en participant à l’enseignement des Algériens après l’injustice qu’a subie le peuple par le colon français. On notera qu’actuellement, Bahjat Mohamed Amine est installé dans la région d’Annah, ville d’Al-Anbar en Irak.