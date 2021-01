Un enfant de trois ans périt noyé dans un Oued à Relizane

Un enfant âgé seulement de trois années, avait trouvé la mort après avoir tombé dans un Oued, durant la journée d’avant-hier samedi, dans la wilaya de Relizane, à Oued Rhiou.

Cette tragique disparition qui a été rapportée par Al Nahar, fait suite à plusieurs accidents similaires qui ont vu plusieurs enfants perdre la vie durant les derniers mois de l’année écoulée. Cette disparition vient donc clôturer et mettre en fois de plus en garde contre ce genre d’incidents.

Une faute d’inattention

Le petit enfant âgé de seulement de 3 ans, aurait trouvé la mort suite à une seconde d’inattention de son père, ce dernier se trouvait effectivement en compagnie de son petit garçon dans un champ, avant que l’enfant ne s’éclipse en un clin d’œil et qu’il tombe dans l’Oued.

Les éléments de la protection civile se sont vite dépêchés sur les lieux de l’accident qui est survenu aux environ de 14 h de la journée du samedi 02 janvier 2021. Les plongeurs qui étaient chargés des recherches du petit enfant, ont fini par faire la découverte macabre du corps sans vie de ce dernier qui a été repêché et évacué vers la morgue.

Il est à rappeler qu’un accident similaire avait causé la disparition de deux petits enfants, un frère et sa sœur, âgés de 3 et de 6 ans, ces derniers sont également finis noyé dans un Oued de la région de Saïda, ce qui a suscité une large vague de compassion et de tristesse chez les habitant de cette région.