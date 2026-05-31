Un enfant de 6 ans battu à mort à Béjaïa : Les suspects, dont la mère, arrêtés à la frontière

Les éléments de la police relevant de la sûreté de daïra de Tichy, dans la wilaya de Béjaïa, ont réussi à interpeller un homme et une femme impliqués dans le meurtre violent d’un enfant âgé de six (06) ans.

L’affaire a éclaté à la suite d’un appel téléphonique reçu sur le numéro vert de la Sûreté nationale (1548), émanant d’un citoyen qui signalait des odeurs nauséabondes s’échappant d’un appartement situé au centre-ville de Tichy.

Les forces de l’ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux en compagnie du propriétaire du logement. Une fois à l’intérieur, ils ont découvert le corps sans vie d’un jeune garçon d’environ six ans, portant des traces évidentes de violences.

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L’enquête ouverte par les services de sécurité a révélé que l’appartement en question était loué par une femme divorcée, originaire de l’ouest du pays.

Selon le quotidien arabophone Ennahar, cette dernière y vivait avec ses deux enfants mineurs (âgés de 3 et 6 ans) ainsi qu’avec un individu issu de la même région qu’elle. Le groupe subsistait principalement grâce à la mendicité.

Le corps d’un enfant découvert à Béjaïa : Les deux suspects écroués après une tentative de fuite

Selon les investigations menées sur le terrain, le suspect, alors dans un état d’ivresse très avancé, s’est acharné sur l’enfant en le rouant de coups violents à l’aide d’un tuyau en caoutchouc sous les yeux de la mère, et ce, jusqu’à ce que la victime perde connaissance.

Après avoir commis son forfait, l’agresseur a pris la fuite en dehors de la wilaya de Béjaïa, accompagné de la mère de la victime.

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Grâce à la diffusion d’un avis de recherche par la brigade chargée de l’enquête, les deux fugitifs ont été localisés et appréhendés par la police des frontières terrestres dans la wilaya d’El Oued.

Ils s’apprêtaient à quitter illégalement le territoire national pour échapper à la justice. Un dossier judiciaire a été constitué à l’encontre des deux mis en cause. Présentés devant les autorités judiciaires compétentes, ils ont été placés en détention provisoire.