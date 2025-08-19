« Un emploi à distance avec salaire élevé » : la BEA met en garde

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a récemment dénoncé une annonce de recrutement frauduleuse qui circule sur les réseaux sociaux. L’établissement bancaire a qualifié cette offre, qui propose de prétendus emplois à distance avec des salaires journaliers élevés, de « fausse et frauduleuse« , insistant sur le fait qu’elle est totalement infondée.

Dans un communiqué officiel, la BEA a précisé qu’elle ne recrute jamais par le biais de pages ou de publicités sponsorisées sur Facebook ou d’autres plateformes numériques. Elle a rappelé que toute communication officielle relative au recrutement passe exclusivement par ses canaux institutionnels.

La banque se dégage ainsi de toute responsabilité quant aux éventuelles escroqueries ou dommages pouvant découler de ces publications trompeuses.

La BEA désormais habilitée à délivrer l’allocation touristique

Par ailleurs, la BEA a également intégré la liste des établissements bancaires autorisés à octroyer la nouvelle allocation touristique de 750 euros destinée aux voyageurs algériens.

Cette mesure, décidée par les autorités monétaires, permet aux clients de la BEA d’accéder plus facilement à leur droit de change destiné à couvrir leurs frais de voyage à l’étranger.

Face à la recrudescence des arnaques en ligne, la BEA appelle à la vigilance

Le cas dénoncé par la BEA s’inscrit dans un phénomène plus large : la multiplication des annonces frauduleuses sur les réseaux sociaux en Algérie. Qu’il s’agisse de prétendues offres d’emploi, de formations en ligne ou de placements financiers aux rendements irréalistes, de nombreux internautes sont régulièrement la cible de cyber-escrocs profitant de la popularité croissante des plateformes numériques.

Ces publicités, souvent habillées de logos d’institutions bancaires ou administratives, cherchent à inspirer confiance et à piéger les utilisateurs. Les victimes sont parfois incitées à transmettre des informations personnelles sensibles ou à effectuer des versements financiers sous de faux prétextes.

Ces arnaques ne ciblent pas uniquement la BEA : d’autres organismes comme Naftal, Algérie Poste ou encore certaines banques publiques et privées ont déjà vu leur identité usurpée par des campagnes frauduleuses circulant sur les réseaux sociaux.

Les autorités appellent donc à une vigilance accrue et rappellent que les établissements officiels communiquent uniquement à travers leurs sites web, leurs agences ou leurs comptes certifiés.

Une banque entre vigilance et services renforcés

En dénonçant ces tentatives de fraude tout en participant activement aux dispositifs officiels tels que l’allocation touristique, la BEA confirme son rôle de banque de référence. Ses clients, tout comme ceux des autres établissements bancaires, sont invités à rester vigilants et à se fier uniquement aux canaux institutionnels pour toute information liée au recrutement ou aux services financiers.