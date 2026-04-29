Un émissaire de Poutine à Alger : ce secteur attire l’attention de Moscou

Igor Levitin, conseiller du président russe chargé de la coopération internationale dans le domaine des transports, a posé le pied en Algérie ce mardi. À la tête d’une délégation de haut niveau, l’émissaire de Vladimir Poutine a entamé une série de rencontres avec plusieurs membres du gouvernement algérien.

Au menu des discussions, les liaisons maritimes, aériennes et ferroviaires entre les deux pays. Cette visite officielle, dense et très opérationnelle, traduit la montée en puissance de la coopération algéro-russe dans les transports, un secteur que les deux capitales souhaitent hisser au rang de priorité stratégique.

Le ministre des Transports détaille les grands projets ferroviaires algériens

Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, a reçu Igor Levitin pour un tour d’horizon des infrastructures existantes et à venir. Le responsable algérien a mis en avant plusieurs chantiers d’envergure.

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Il a cité la ligne Tindouf-Béchar-Oran, la ligne minière de l’Est, ainsi que le projet Alger-Tamanrasset. Ce dernier doit relier le nord du pays au grand sud dans le cadre d’une vision globale de désenclavement et de développement économique.

Coopération aérienne et commerciale : deux dossiers prioritaires

Les discussions ont abordé le transport aérien. Les deux parties veulent améliorer la connectivité entre l’Algérie et la Russie et échanger des expertises techniques.

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Igor Levitin a également rencontré Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Cet entretien a ouvert la voie à une coopération élargie aux services logistiques, notamment pour faciliter les opérations d’exportation.

Visite au port d’Alger : la délégation russe sur le terrain

L’Algérie dispose de ports en pleine modernisation. Igor Levitin a voulu voir cette réalité de ses propres yeux. Le conseiller russe et sa délégation se sont rendus au port d’Alger.

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Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, le directeur général de la marine marchande et des ports, le PDG de Serport et le directeur général de l’entreprise portuaire d’Alger les ont accueillis. La délégation russe a observé le fonctionnement des infrastructures et identifié des pistes concrètes de collaboration dans le domaine maritime.