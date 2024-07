Panne mondiale Microsoft : quel impact sur l’Algérie ?

Ce vendredi, le monde a été témoin d’une crise technologique sans précédent. Un dysfonctionnement technique global a paralysé les compagnies aériennes internationales, les banques et les médias, provoquant un chaos généralisé. Ce problème a touché des opérations dans divers pays, notamment les aéroports espagnols, la compagnie aérienne turque, ainsi que les banques et les médias australiens.

L’industrie de l‘aviation a été l’une des plus sévèrement touchées par ce dysfonctionnement. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a ordonné à tous les vols de descendre en raison d’un problème technique majeur avec leurs systèmes informatiques. Cette directive a créé un chaos sans précédent dans les aéroports du monde entier.

L’aéroport de Berlin a annoncé l’arrêt de tous les vols jusqu’à 08h00 GMT, exacerbant ainsi la confusion et les perturbations pour les voyageurs.

De même, Turkish Airlines a signalé des problèmes avec ses systèmes de réservation, d’enregistrement des passagers et de délivrance des billets, rendant difficile la gestion des vols et des passagers.

All systems are down at the Delhi airport Teminal 3. For the past hour, everything is back to the days of physical boarding pass, security checks and rubber stamping on boarding passes. Most screens are out as well. Staff are doing a great job of adapting to this ‘old’ reality! pic.twitter.com/r7vAl2rAvT

— Karthik Nagarajan (@The_Karthik) July 19, 2024