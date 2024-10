Un drone de l’ANP dans le TOP 10 mondial, selon le site américain Army Technology

Le drone s’impose de plus en plus comme un acteur central des conflits modernes. Comme le soulignait l’année dernière le Général d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, depuis le siège du commandement des forces aériennes à Alger : « S’adapter en permanence aux évolutions technologiques militaires est un besoin impérieux dicté par la conjoncture actuelle marquée par l’usage grandissant des drones dans la guerre. »

C’est dans ce contexte que l’Algérie, consciente de ces enjeux, a développé le drone de combat El-Djazaïr 54, une véritable prouesse technologique qui vient d’être distinguée au niveau international.

En effet, le drone de combat de l’ANP, El-Djazaïr 54, vient d’être classé parmi les 10 drones militaires les plus puissants au monde par le site américain Army Technology. Une reconnaissance internationale qui place l’Algérie au rang des nations les plus avancées en matière de systèmes aériens sans pilote.

Dérivé du Yabhon United 40, ce drone bimoteur se distingue par ses dimensions impressionnantes : une envergure de 20 mètres pour une longueur de 13 mètres.

Sa capacité d’emport de 10 points, lui permettant de transporter jusqu’à 1 500 kg de charge utile, en fait un véritable couteau suisse des airs.

Grâce aux compétences internes de l’ANP, ingénieurs et techniciens ont réussi à améliorer significativement le modèle original, donnant naissance à El-Djazaïr 54, et à son homologue, El-Djazaïr 55. Ces deux drones, considérés par les spécialistes comme plus performants que la version de base, ont été testés avec succès à plusieurs reprises.

Ils ont notamment fait leurs preuves lors d’opérations réelles, comme la destruction de caches terroristes, démontrant ainsi leur efficacité sur le terrain. Que ce soit pour la surveillance, la reconnaissance ou la frappe, El-Djazaïr 54 excelle dans toutes les missions.

Équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) et d’un sonar, il est capable de détecter des cibles terrestres et maritimes avec une précision redoutable. Sa longue endurance de 120 heures en fait un atout précieux pour les missions de surveillance maritime, notamment la lutte anti-sous-marine.

En plaçant le drone El-Djazaïr 54, à la 6ème place de son classement, Army Technology souligne les performances exceptionnelles de cet appareil et la montée en puissance de l’industrie aéronautique algérienne.

Le site Force Militaire, quant à lui, confirme cette tendance en incluant également l’El-Djazaïr 54 dans son top 10 des meilleurs drones de combat au monde.

Cette avancée technologique est un véritable tournant pour l’Algérie, qui affirme ainsi son indépendance militaire et sa capacité à concevoir et produire des équipements de haute technologie. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de coopération avec d’autres pays dans le domaine de la défense.

Avec El-Djazaïr 54, l’Algérie dispose d’un atout majeur pour renforcer sa sécurité et sa souveraineté.