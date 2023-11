Un diplomate US chargé du Bureau international pour les narcotrafics reçu à Alger

Rencontre entre le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger , Lounès Magramane et Todd Robinson, le sous-secrétaire d’Etat américain chargé du Bureau international pour les narcotrafics pour renforcer la coopération algéro-américaine dans la lutte contre le trafic de drogue

En effet, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane, a eu une rencontre lundi avec le sous-secrétaire d’Etat américain, Todd Robinson, en charge du Bureau international pour les narcotrafics et l’application de la Loi au sein du Département d’Etat américain. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les perspectives de consolidation de la coopération algéro-américaine dans le domaine du renforcement des capacités des institutions algériennes en charge de lutter contre le trafic de drogue.

De plus, cette visite revêt une grande importance dans le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. En effet, cette rencontre fait suite à la visite de Attaf à Washington en août dernier ainsi qu’au Dialogue stratégique qui s’est tenu le 11 octobre dernier à Washington lors de sa sixième session.

Renforcer les capacités algériennes dans la lutte contre le trafic de drogue

L’un des principaux points abordés lors de cette rencontre était le renforcement des capacités des institutions algériennes en charge de lutter contre le trafic de drogue. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour l’Algérie, qui se trouve sur une route de transit importante pour le trafic de drogue en provenance d’autres régions du monde. En renforçant les capacités des institutions algériennes, il sera possible de mieux lutter contre ce fléau et de protéger la jeunesse algérienne contre les dangers des drogues.