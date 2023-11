« Un Diner Presque Parfait », l’émission culinaire française débarque en Algérie

Un dîner presque parfait, une émission de télévision française culinaire diffusée sur M6, et fondée sur l’émission de télévision britannique Come Dine With Me diffusée sur Channel 4, débarque en Algérie.

En effet, la société algérienne de casting « Cast Nofilter », vient de publier un appel à candidatures destiné à toutes les wilayas algériennes. Cet annonce invite les passionnés de cuisine qui aiment aussi recevoir et appréciant la compétition, d’écrire à Cast No Filter sur Whatsapp au 0541 11 16 28 ou sur l’email casting@nofilter.team.

Elle est fondée sur l'émission de télévision britannique Come Dine With Me diffusée sur Channel 4 depuis 2005.

Quel est le principe de l’émission « Un Diner Presque Parfait » ?

Mêlant art de recevoir, décoration de la table et cuisine, cinq candidats habitant dans la même ville doivent, à tour de rôle, inviter à dîner les quatre autres, durant la semaine.

En outre, le dîner doit être le plus agréable possible, et une animation est proposée (jeu, chant, danse, etc.). À la fin de la soirée, les quatre convives notent sur dix l’hôte de la soirée sur sa cuisine (qualité, originalité, cuisson, harmonie des plats…), l’animation proposée par l’hôte et la décoration de la table (qualité de la vaisselle, quantité des décorations, esthétique, recherche autour du thème, etc.).

Pour conclure, le vendredi, à la fin du dernier dîner de la semaine, des enveloppes contenant les notes de chacun sont remises aux cinq candidats. Celui qui obtient la meilleure moyenne est consacré meilleur hôte de la semaine et remporte la somme de 1 000 Euros.