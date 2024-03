Un Dîner Presque Parfait : L’Algérie à l’honneur pour ce ramadan 2024

La célèbre émission culinaire française, adaptée dans de nombreux pays, arrive en Algérie pour une première saison inédite. Trente candidats algériens vont s’affronter dans une compétition conviviale et gourmande, à découvrir pendant le mois de Ramadan sur Samira TV.

“Un Dîner Presque Parfait” version Dz est une émission qui mêle art de recevoir, décoration de la table et talent culinaire.

Le principe est simple : trente candidats, à tour de rôle, inviter à dîner les jurés, durant trente jours. Le dîner doit être le plus agréable possible, et une animation est proposée (jeu, chant, danse, etc.).

À la fin de la soirée, ils vont être notés sur dix sur leurs cuisines, animation et décoration de leurs tables.

Un Dîner Presque Parfait : une diffusion exclusive

L’émission, qui a connu un grand succès en France et dans le monde, débarque en Algérie pour une première saison qui promet d’être riche en saveurs et en surprises.

Les candidats, sélectionnés à travers toutes les wilayas algériennes, vont pouvoir dévoiler leur talent devant les caméras, en mettant en valeur la diversité et la richesse de la cuisine algérienne.

Chaque dîner sera une occasion de découvrir les traditions et les innovations culinaires du pays, ainsi que la personnalité et le sens de l’hospitalité de chaque candidat.

La première saison de “Un Dîner Presque Parfait” version Dz sera diffusée en exclusivité sur Samira TV pendant le mois de Ramadan, offrant aux téléspectateurs un divertissement de qualité et une source d’inspiration pour leurs propres dîners.