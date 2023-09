Un deuxième séisme majeur frappe le Maroc, ajoutant à la frayeur et aux dégâts

Le Maroc a été frappé par une nouvelle secousse sismique ce dimanche, jetant une ombre supplémentaire sur un pays déjà meurtri par un séisme dévastateur.

Ce second tremblement de terre, d’une magnitude de 4,5 sur l’échelle de Richter, a été fortement ressenti par les habitants de Marrakech, suscitant l’inquiétude et la peur au sein de la population.

Séisme au Maroc : un second tremblement de terre secoue le pays ce 10 septembre

Le Le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen a rapidement réagi en signalant cette secousse tellurique, dont l’épicentre se trouvait à 77 km au sud-ouest de Marrakech. Cette nouvelle secousse survient à la suite du séisme catastrophique qui a secoué le pays ce vendredi, enregistrant une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter.

La région déjà durement touchée par le premier séisme a été une fois de plus secouée par cette secousse secondaire ce matin aux environs de 09 h, augmentant la détresse des habitants et la difficulté des opérations de secours. Les personnes déjà éprouvées par les pertes humaines et matérielles causées par le premier séisme ont été confrontées à un nouveau traumatisme.

Heureusement, il semble que cette secousse secondaire n’ait pas causé de dégâts majeurs supplémentaires par rapport à ceux déjà subis lors du premier séisme. Néanmoins, elle rappelle la fragilité de la situation sismique dans la région et la nécessité d’une vigilance constante.

