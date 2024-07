Un dernier hommage à Dr. Wahiba Aït Mezghat tuée à Gaza

Dans une tragédie qui s’ajoute au long catalogue des souffrances humaines en Palestine, la Dr. algérienne Wahiba Aït Mezghat a été tuée lors du bombardement israélien sur la bande de Gaza.

است..شها.د الدكتورة الجزائرية وهيبة آيت مزغات في الق.ص.ف الإس*ر.ائيلي على غZة ..

الش.هي.دة الجزائرية من مدينة البليدة وتعمل أستاذة جامعية و هي زوجة الأستاذ الف.ل.سطيني ماهر أبو مطلڨ..رحمها الله ورحم ش.هدا.ء غZة pic.twitter.com/xUJxG2RQ46 — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) July 12, 2024

Qui était Dr. Wahiba Aït Mezghat ?

Dr. Wahiba Aït Mezghat, originaire de la ville de Blida en Algérie, où elle a grandi et poursuivi ses études jusqu’à obtenir son doctorat. Elle a commencé sa carrière universitaire en tant que professeur, se distinguant par son amour pour le savoir et son dévouement à l’éducation. Elle représentait un exemple de la femme algérienne cultivée, désireuse de promouvoir l’éducation dans son pays et dans le monde arabe.

Elle était mariée à Prof. Maher Abu Mutlaq, un éminent universitaire palestinien. Ensemble, ils formaient un couple académique remarquable, unis par leur amour pour le savoir et leur engagement envers leur travail, œuvrant ensemble à la diffusion de la connaissance et de la culture dans les sociétés arabes.

Circonstances de son décès

Ces derniers jours, la bande de Gaza a été soumise à de violents bombardements par les forces israeliennes, entraînant la mort de nombreux civils innocents. Elle a été l’une de ces victimes, touchée lors d’une attaque alors qu’elle se trouvait chez elle avec sa famille.

Son décès a provoqué une vague de tristesse et de colère en Algérie, en Palestine et dans le monde arabe. De nombreuses personnalités académiques et politiques ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et ont appelé la communauté internationale à agir pour mettre fin à la violence et lever le blocus de Gaza.

En Algérie , plusieurs universités et institutions académiques ont publié des communiqués de condoléances et de condamnation, soulignant la nécessité de protéger les chercheurs et les intellectuels dans les zones de conflit.

En Palestine, des étudiants et des universitaires ont organisé des rassemblements de solidarité avec les victimes, demandant la fin de l'agression et la levée du blocus imposé sur la bande de Gaza depuis des années.

Que Dieu ait en sa miséricorde Dr. Wahiba Aït Mezghat et tous les martyrs de Gaza. Nous devons toujours nous rappeler des sacrifices de ces héros et travailler ardemment pour atteindre la paix et la justice partout.