Un député interpelle Tebboune : la diaspora au cœur de sa lettre

Dans une lettre adressée au président de la République, Tawfiq Khedim, le député de l’émigration lance un appel au chef de l’État afin de revoir la décision de la distribution des vols internationaux, a-t-on appris de sa page Facebook.

« Suite à l’affaire des vols internationaux, et après la récente décision du Conseil des ministres qui n’a pas été à la hauteur des aspirations de la diaspora algérienne dispersée à travers le monde, en limitant à l’ajout de vols de Paris uniquement, et après des plaintes de cette dernière, résidant au le sud de la France, portant sur l’absence de vols en provenance de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et dans de nombreuses autres régions qui regroupe un nombre important de diaspora, à l’instar du Canada, l’Amérique, l’Asie, des pays arabes et etc, je lance cet appel au président Tebboune dans le but de faire entendre la voix et transmettre les revendications de la communauté en question », lit-on dans la missive de Tawfiq Khedim.

Tawfiq Khedim appelle à la reprise des croisières

Toujours dans sa correspondance publiée sur sa page Facebook, le député appelle également à la reprise des traversées maritimes, notamment avec l’acquisition d’un nouveau navire en attente de lancement.

Ainsi qu’il demande d’ouvrir une enquête sur la cherté des billets d’avion qui se sont multipliés ces derniers temps, et les rendre disponible à des prix abordables pour que tout le monde puisse en bénéficier.

« Nous sommes moralement, éthiquement et législativement obligés de mener à bien les préoccupations de la diaspora d’une manière qui préserve leurs intérêts et les intérêts de l’Algérie, » a souligné Tawfiq Khedim.