Crime à Boumerdes : il tue son ami et accuse les « extraterrestres »

Les actes criminels se font de plus en plus nombreux, et pour échapper aux peines encourues certains coupables font preuve d’une imagination débordante.

C’est le cas dans cette affaire qui s’est passée dans la wilaya de Boumerdes. Selon le média arabophone Ennahar, les actes ont eu lieu en février 2011 et traitée par le tribunal de Blida cette semaine.

Un homme accusé d’avoir tue son ami, à trouver la parade impossible à prouver : l’existence des extra-terrestres. En effet, pour échapper aux accusations qui étaient émises contre lui, il a tout bonnement décidé d’inverser une histoire des plus originales.

Il n’a donc pas hésité à affirmer devant le juge que des extra-terrestres « ont possédé son corps » pour tuer son ami.

Le médecin désigné par le tribunal de Blida a néanmoins affirmé que l’individu n’était atteint d’aucun trouble mental. Cette histoire n’était donc qu’une fiction censée lui permettre d’échapper à la justice.

L’individu a été condamné pour son crime

L’historie n’a aucunement convaincu les autorités et l’homme fut jugé pour ses actes.

Il était accusé d’avoir voler la Peugeot 208 de son ami, et de l’avoir assassiner. Grâce à un complice, il avait piégé son ami pour dérober sa voiture.

Pour mener à bien son plan, il avait donné rendez à son ami à Souidania, et lui a tendu ce guet-apens. La victime a reçu plus d’une trentaine de coups de couteau avant de succomber. Les deux complice ont par la suite jeter le corps sur l’autoroute.

Grâce à une enquête bien menée, les autorités compétentes ont remonté la piste jusqu’au coupable, qui a été finalement jugé. Les indices étaient sans appel : des échantillons de sang de la victime ont été retrouvés sur les chaussures du premier suspect et des empreintes digitales ont été découvertes sur les lieux du crime.

Le juge a en effet prononcé sa peine qui n’est pas des moindres. L’accuse a été condamné pour meurtre avec préméditation et vol. Tandis que son complice a été acquitté du crime de meurtre avec préméditation.