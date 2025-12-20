« Un crédit remboursable sur 25 ans » : la CNEP annonce une bonne nouvelle aux souscripteurs AADL 3

La Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP) a annoncé, ce samedi, le lancement d’un nouveau produit de financement exclusivement dédié aux souscripteurs du programme de logement en location-vente « AADL 3 ». Ce crédit permet de couvrir l’intégralité de l’apport personnel avec un taux d’intérêt bonifié fixé à 1 %.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la banque publique précise que ce financement s’adresse aux salariés et retraités dont l’âge ne dépasse pas 70 ans. Pour y prétendre, les candidats doivent justifier d’un revenu mensuel net compris entre 24 000 DA et six fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

La durée de remboursement de ce prêt peut s’étendre jusqu’à 25 ans. Toutefois, l’octroi de ce crédit est conditionné par la domiciliation des salaires ou des pensions de retraite auprès de la CNEP-Banque.

Le communiqué souligne également que le déblocage des fonds s’effectuera par tranches, conformément aux ordres de paiement émis par l’agence AADL et suivant l’évolution des étapes d’acquisition du logement.

À travers cette initiative, la CNEP-Banque réaffirme son engagement à faciliter l’accès à la propriété immobilière. En proposant des solutions de financement adaptées aux besoins des citoyens, l’institution financière entend apporter un soutien concret au programme national « AADL », pilier de la stratégie de l’État pour garantir un logement décent aux Algériens.

Parallèlement, Algérie Poste a annoncé une révision significative des conditions d’utilisation de la carte monétique CNEP-Poste. Désormais, le plafond de retrait quotidien est porté à 200 000 DA.

Cette décision marque un tournant dans la gestion de l’épargne nationale. En permettant aux usagers de disposer de sommes allant jusqu’à 20 millions de centimes en une seule journée, l’institution postale répond à une demande croissante de flexibilité pour les besoins importants en liquidités.

Toutefois, ce relèvement de plafond n’est pas sans conditions. Pour des raisons de sécurité évidentes et afin de garantir la disponibilité immédiate des fonds, le retrait de 200 000 DA est strictement soumis à une procédure de proximité :

L’opération doit impérativement s’effectuer au niveau du bureau de poste où le compte CNEP-Banque a été initialement ouvert.

Le retrait se fait via les terminaux PIN PAD installés aux guichets, nécessitant l’introduction du code secret du titulaire.

Cette méthode allie la rapidité du traitement numérique à la sécurité des agences de référence, réduisant ainsi considérablement les délais d’attente par rapport aux anciennes procédures administratives.

Est-ce la fin du livret d’épargne papier ?

Au-delà de l’aspect pécuniaire, cette mesure consacre la carte CNEP-Poste comme l’outil central de la dématérialisation des services financiers. Fruit d’une collaboration étroite entre Algérie Poste et la CNEP-Banque, cette carte n’est pas qu’un simple support de retrait, mais un véritable identifiant électronique destiné à remplacer définitivement le traditionnel livret d’épargne papier.

Il est important de souligner une distinction majeure pour les usagers : contrairement à la carte Edahabia, liée au Compte Courant Postal (CCP), la carte CNEP-Poste est exclusivement dédiée aux opérations sur les fonds d’épargne. Elle offre ainsi aux millions d’épargnants un accès moderne et sécurisé à leurs économies, tout en renforçant l’efficacité du réseau postal national.