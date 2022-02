Un couple algérien porte plainte contre Immigration Canada

Après une attente qui a dépassé deux ans et demi, un couple algérien s’est impatienté et a décidé de poursuivre Immigration Canada en Justice. En effet, Nidhal Chaabena et Amira Meslem n’ont reçu aucune réponse de la part de ce ministère, depuis l’expiration de leur permis de travail dont le délai de renouvellement semble être très long.

Selon le règlement d’Immigration Canada, le délai pour l’obtention d’une résidence permanente est de deux ans et 4 mois. Cependant, le délai ne semble pas être respecté, car le couple en question a été contraint d’attendre plus de 32 mois.

Attendant un bébé au cours des prochains mois, Amira et Nidhal n’ont pas eu d’autres choix que d’avoir recours à la justice pour dénoncer ce délai déraisonnable.

Résidence permanente au Canada : pourquoi ces longs délais ?

Selon le média canadien ayant relayé l’information, le gouvernement fédéral justifie le dépassement des délais de l’obtention de la résidence permanente au Canada par plusieurs raisons. En effet, la pandémie a imposé le mode de travail à distance pour plusieurs employés alors que le système informatique est obsolète.

“Je sais que les délais de traitement ont été incroyablement frustrants pour de nombreuses personnes. Aider les clients à venir rapidement au Canada, avec des délais de traitement prévisibles et une communication efficace avec IRCC, demeure pour moi une priorité absolue”, a déclaré le ministre de l’Immigration à la fin du mois dernier.

Par ailleurs, le premier reportage qui a été publié concernant cette affaire, la poursuite judiciaire qu’Amira et Nidhal ont entamé semble être fructueuse. En effet, le jeune couple algérien a reçu une invitation pour un examen médical, étant une étape essentielle pour l’obtention d’une résidence permanente. Cependant, la prise de conscience soudaine d’Immigration Canada qui a ignoré le couple pendant plus de deux ans n’a pas suffi pour que ce dernier renonce à son recours à la justice.