Un « Consulat mobile » au profit des algériens établis à Perpignan

Le consulat général d’Algérie à Montpellier, en collaboration avec l’association franco-algerienne 66, ont organisé, dimanche, un déplacement consulaire à Perpignan, destiné à rapprocher le consulat des ressortissants algériens établis dans cette ville.

Cette sortie consulaire, qui a eu lieu dimanche dernier, a été possible grâce à l’engagement et au dévouement de nombreuses personnes, mais plus particulièrement des bénévoles de l’association franco-algerienne 66 et a été « hautement saluée » par la communauté de Perpignan et de ses alentours.

L’opération, qui s’est déroulée dans un climat très convivial et familial, a été marquée par une grande affluence des Algériens de cette ville, qui ont majoritairement salué la pertinence et l’intérêt que revêt ce genre de déplacement consulaire aux yeux des membres de la communauté résidant dans cette localité.

Cette bonne initiative a été initiée par l’association franco-algerienne 66 après une grande opération de récolte de signature. En effet, en 3 semaines, les organisateurs ont réussi à accueillir, plus de 5000 signatures, nous a confié, Aicha AZI présidente de l’association franco-algérienne 66.

Interrogé par nos soins, « la Présidente Aicha AZI a remercié, au nom de son équipe et au nom de la communauté algérienne des Pyrénées-Orientales, Monsieur Le Consul Chaouki Chemmam d’avoir répondu favorablement et très rapidement à cette demande ».

Un challenge accompli avec un grand succès

Soucieux de délivrer des services de qualité et de proximité, le Consulat général d’Algérie à Montpellier, à travers ce dispositif, a permis à plusieurs dizaines de mineurs et d’adultes algériens relevant de ce territoire, de bénéficier des prestations consulaires dont ils avaient besoin, à proximité de leur lieu de résidence.

Lors de la journée consulaire, plus de 250 prestations ont été assurées avec des dossiers de Cartes d’Identité Nationale déposées, renouvellement des pièces d’identités et passeports… et divers autres services.

Selon la Présidente Aicha AZI, « La collaboration précieuse entre les agents consulaires et les bénévoles, la confiance, la rigueur et la communication ont permis de surmonter toutes les difficultés rencontrées”, soulignant que “peu importe d’ailleurs les difficultés, nous sommes tous rentrés chez nous le cœur rempli de joie, fier de nos compatriotes et de leur abnégation, mais surtout le sens du devoir accompli ».