Un chocolat Dubaï algérien retiré du marché tunisien : L’APOCE révèle la (vraie) raison

Décidément, le chocolat algérien ne semble pas vouloir quitter le devant de la scène ! Après le buzz retentissant autour d’El Mordjene en France, c’est au tour du chocolat Dubai de faire parler de lui.

Cette fois, c’est en Tunisie que les discussions s’enflamment, où plusieurs médias et pages sur les réseaux sociaux ont relayé des informations concernant le retrait du marché d’un chocolat algérien de la marque Story, produit par la société Bifa et communément appelé chocolat Dubai.

Mais que se passe-t-il réellement ? Pourquoi ce produit, qui est commercialisé sans problème en Algérie depuis plusieurs mois, a-t-il été retiré en Tunisie ? Les consommateurs des deux côtés de la frontière s’interrogent, et les rumeurs vont bon train.

Ces derniers jours, les internautes tunisiens ont été nombreux à réagir à cette annonce, certains exprimant leur inquiétude quant à la qualité du produit, tandis que d’autres s’étonnent de cette décision soudaine.

En effet, le chocolat Dubai est un produit bien connu en Algérie, où il est apprécié pour son goût et sa texture. Alors, pourquoi les autorités tunisiennes ont-elles décidé de l’interdire ? La réponse a finalement été apportée par Mustapha Zebdi, le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE).

Chocolat Dubaï algérien : pourquoi a-t-il été retiré des ventes en Tunisie ?

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’APOCE, il a tenu à apporter des éclaircissements sur cette affaire qui a suscité tant de débats.

Selon M. Zebdi, le chocolat Dubai n’a en réalité jamais été exporté officiellement vers la Tunisie. Le produit aurait été introduit sur le marché tunisien via des circuits de contrebande, ce qui explique l’intervention des autorités locales.

En effet, les contrôles ont révélé que le chocolat contenait un additif alimentaire interdit en Tunisie depuis les années 1970, bien que celui-ci soit autorisé en Algérie et dans d’autres pays, notamment en Europe, sous réserve du respect de doses spécifiques.

De plus, des réserves ont été émises concernant les colorants alimentaires utilisés dans sa composition. Ces éléments ont conduit à la décision de retirer le produit du marché tunisien.

Cependant, le président de l’APOCE a tenu à rassurer les consommateurs algériens en affirmant que “le produit en question est soumis à un contrôle rigoureux en laboratoire et n’a été commercialisé localement qu’après avoir rempli les conditions… De plus, il est de haute qualité.”