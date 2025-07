Un chauffeur de camion écroué pour cette raison

Le conducteur de camion ayant été l’origine de l’accident tragique d’El-Bayadh a été arrêté. Il sera jugé le 5 août prochain, et le moins que l’on puisse dire, il risque gros.

Un terrible accident de la route s’est produit le 23 juillet dernier sur la Route Nationale 46 dans la wilaya d’El Bayadh en Algérie, causant la mort de six personnes et faisant quarante-cinq blessés.

La catastrophe a impliqué quatre véhicules : deux bus de transport de voyageurs, un taxi collectif et un camion. La violence de la collision a provoqué des dégâts matériels considérables, transformant les véhicules en épaves, comme l’attestent les images diffusées par les services de secours.

La mobilisation des secours a été rapide et efficace. Sur les 45 blessés, 19 victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et évacuées vers l’hôpital, 26 personnes ont été secourues grâce à la solidarité spontanée des automobilistes présents sur les lieux.

Cet accident tragique souligne une nouvelle fois la dangerosité des routes algériennes et l’importance cruciale de la sécurité routière dans le pays. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer par les autorités compétentes.

Le conducteur du camion arrêté

Suite aux investigations et enquêtes préliminaires concernant ledit tragique accident de la route, qui a causé sept décès et plus de 40 blessés, le principal suspect, à savoir le conducteur du camion-remorque, a été présenté mardi devant le procureur de la République du tribunal d’El Bayadh.

Le prévenu fait l’objet de graves accusations. En effet, il est poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Lors de sa comparution devant le juge, l’accusé a demandé le report de son dossier jusqu’à la présence de sa défense. Le juge a donc décidé de reporter l’audience au 5 août 2025, tout en plaçant le prévenu en détention provisoire.

À noter que l’audience s’est déroulée en présence des parties civiles, comprenant les familles des victimes et des blessés, soit environ 45 parties au total. C’est donc environ dans de deux semaines qu’on va connaitre la peine qui sera prononcé à l’encontre du suspect. Apparemment, il risque gros.

