Un chauffeur clandestin devant la justice pour vols et agressions à Alger

Ce dimanche, le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida a requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre un récidiviste nommé « K.Adlane », chauffeur de taxi clandestin dans la capitale, pour vol avec menaces sur la personne de « B.A. ».

Lors de la même audience, l’accusé a été poursuivi dans 6 autres dossiers pénaux pour des faits de coups et blessures volontaires et de vols. Parmi les victimes figure un agent des douanes, « G. Abdelmalek », qui a été agressé avec une batte de baseball dans le but de lui dérober ses effets personnels dans le quartier des Pins Maritimes à l’est de la capitale.

L’enquête a révélé que le mis en cause utilisait toujours le même scénario. Il prenait en charge des passagers dans son véhicule Fiat Ibiza et s’arrêtait sous un prétexte, généralement pour acheter de l’eau. Il profitait de l’absence d’un des passagers pour partir avec l’autre pour ensuite menacer sa victime avec une arme blanche pour lui voler téléphone et argent.

Enquêtes et révélations choquantes

Le cas le plus grave concerne l’agression d’un mineur, retrouvé dans un état critique au stade du 1er novembre à Mohammadia, 24 heures après sa disparition. La victime a reçu des coups de batte de baseball lui causant une incapacité temporaire de 60 jours.

Face à la gravité des faits et malgré les dénégations de l’accusé, le procureur a requis une peine de 6 ans de prison ferme et 300 000 dinars d’amende. L’instruction a démontré que le prévenu avait fait de ces vols sous menaces son mode opératoire habituel, utilisant son véhicule pour piéger ses victimes dans différents quartiers de la capitale.

Agression d’un chauffeur de taxi clandestin : 3 ans de prison requis contre deux récidivistes

Il y a un mois, deux jeunes hommes ont comparu devant le tribunal correctionnel de Chéraga pour avoir agressé et volé un chauffeur de taxi clandestin. Le procureur requiert trois ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars.

Les faits se sont déroulés lors d’une course entre Chéraga et Ouled Fayet. Prétextant un besoin pressant, les accusés « F.A. » et « H.K. » ont fait arrêter le véhicule dans une zone isolée. Ils ont ensuite violemment agressé le chauffeur, lui dérobant 2 millions de dinars et son téléphone portable.

Les deux suspects, déjà connus pour des délits similaires, ont été rapidement appréhendés. Lors de l’audience en comparution immédiate, ils ont reconnu les faits et exprimé des regrets. Leur avocat a plaidé la clémence, évoquant leur jeune âge et leur situation sociale précaire.

Le ministère public a souligné le caractère prémédité de l’agression, appelant à une peine exemplaire. La juge a reporté l’annonce du verdict à une date ultérieure, maintenant les prévenus en détention provisoire. Cette affaire remet en lumière la vulnérabilité des chauffeurs de taxi clandestins, souvent exposés à des risques d’agression.

