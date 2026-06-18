Un chauffeur algérien roué de coups à New York : son taxi saccagé, une cagnotte récolte 60 000 dollars

Noureddine Bitat roulait paisiblement sur la Septième Avenue, à Manhattan, quand sa vie a basculé. Ce chauffeur de taxi algérien de 59 ans, installé à New York depuis plusieurs années, s’est retrouvé au cœur d’une scène de violence collective qu’il n’oubliera jamais.

Dans la nuit du 11 juin, une foule de plusieurs milliers de supporters des New York Knicks, célebrant la remontée spectaculaire de leur équipe, a transformé Midtown en zone de chaos. Bitat en a payé le prix fort, sans avoir rien fait d’autre que conduire.

Aux alentours de minuit et demi, à l’angle de la 36e rue et de la Septième Avenue, la foule a repéré le taxi jaune de Noureddine Bitat. Des individus ont brisé le pare-brise, ouvert les portières de force, fouillé le coffre, puis arraché le conducteur de son siège en le saisissant par le cou. Des coups ont été portés à sa tête. Certains ont même tenté de mettre le véhicule en feu.

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Un chauffeur algérien arraché de son taxi en plein Manhattan

« La foule est arrivée et m’a attaqué. Ils m’ont sorti du taxi de force, puis ils m’ont saisi par le cou et quelqu’un m’a donné un coup de poing à la tête », a-t-il raconté lors d’une conférence de presse organisée devant les bureaux de la New York Taxi Workers Alliance à Long Island City. Les assaillants scandaient « Knicks in five ! Knicks in five ! » pendant l’agression.

Chauffeur de taxi depuis près de trois ans à New York, Bitat a subi des conséquences médicales graves. Ses lunettes ont été détruites dans la mêlée. Surtout, le choc a déclenché une crise diabétique qui l’a conduit directement à l’hôpital. Le lendemain matin, marcher lui était difficile tant les vertiges étaient intenses.

Bhairavi Desai, présidente de l’alliance des chauffeurs de taxi, a décrit un homme encore très fragilisé. Des douleurs dorsales persistantes et des problèmes de vision continuent de l’affecter au quotidien. Le traumatisme psychologique est tel qu’il lui est impossible de reprendre le volant. Bitat lui-même confie ne pas comprendre comment un simple trajet professionnel a pu virer à l’horreur.

60 000 dollars récoltés grâce à une solidarité inattendue

Sa famille, sa femme et ses trois enfants, réside toujours en Algérie. Sans revenus, sa situation financière est devenue critique du jour au lendemain.

Face à la détresse du chauffeur, la National Taxi Workers Alliance a lancé une cagnotte GoFundMe en son nom. Le résultat a dépassé toutes les espérances : 60 000 dollars collectés, notamment grâce au soutien du rappeur French Montana. Un élan de générosité qui a profondément touché Bitat : »Cela m’a donné le sentiment d’avoir une autre famille ici, même si la mienne est loin ».

Par ailleurs, au moins une personne a été arrêtée en lien direct avec l’agression. Cette nuit-là, 56 autres individus avaient été interpellés pour diverses infractions, dont agression sur agent de police, possession illégale d’arme et dégradation de biens.

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