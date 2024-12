Un cargo russe coule entre l’Algérie et l’Espagne : Quelle était sa mission ?

Algérie, le 24 décembre 2024 (Reuters) – Un cargo russe, l’Ursa Major, a coulé en Méditerranée entre les côtes espagnoles (Águilas) et algériennes (Oran), a annoncé mardi le ministère russe des Affaires étrangères. Deux membres d’équipage sont portés disparus.

Selon un communiqué du ministère, le navire a sombré suite à une explosion dans la salle des machines. Quatorze des seize membres d’équipage ont été secourus et transportés en Espagne.

Les données de suivi maritime de la plateforme London Stock Exchange Group montrent que le cargo avait quitté Saint-Pétersbourg le 11 décembre et avait été localisé pour la dernière fois à 22h04 GMT lundi, entre l’Algérie et l’Espagne.

À son départ de Saint-Pétersbourg, l’Ursa Major avait indiqué que sa prochaine escale serait Vladivostok (Extrême-Orient russe), et non le port syrien de Tartous qu’il avait visité auparavant.

Video of the Ursa Major just prior to sinking. pic.twitter.com/JQbVpXFv5j

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 24, 2024