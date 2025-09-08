Un caporal-chef de l’ANP tombe en martyr dans une opération antiterroriste à Tipaza

L’Armée nationale populaire (ANP) a mené, le 8 septembre 2025, une opération de recherche et de ratissage dans la commune de Beni Milek, daïra de Damous, au sein du secteur militaire de Tipaza relevant de la 1ʳᵉ Région militaire. Cette opération, inscrite dans le cadre de la lutte permanente contre le terrorisme, a malheureusement coûté la vie au caporal-chef contractuel Amari Saïf Eddine, tombé en martyr dans l’accomplissement de son devoir national.

Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, l’intervention a permis de neutraliser deux terroristes armés et de récupérer un arsenal composé notamment d’une mitrailleuse de type FMPK, d’un pistolet mitrailleur Kalachnikov, d’un dispositif optique ainsi que d’autres équipements. Cette action illustre la vigilance constante et l’engagement sans relâche des unités de l’ANP dans la traque des groupes terroristes encore actifs dans certaines régions du pays.

Opération réussie à Tipaza : deux terroristes éliminés, un héros de l’ANP tombé au champ d’honneur

Le défunt, le caporal-chef Amari Saïf Eddine, s’est distingué par son courage et son sens du devoir. Son sacrifice s’inscrit dans la longue lignée des soldats algériens tombés pour la défense de la patrie et la protection des citoyens. Sa disparition a suscité une vive émotion au sein de ses compagnons d’armes et parmi les responsables militaires, qui ont salué son dévouement exemplaire.

De son côté, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, a tenu à présenter, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’armée, ses condoléances les plus sincères. Il a souligné que le sacrifice du caporal-chef Amari Saïf Eddine constitue un exemple de fidélité au serment de défendre le pays contre toute menace.

Amari Saïf Eddine, le sacrifice d’un soldat pour la paix en Algérie

Face à ce drame, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a adressé un message de condoléances empreint de profonde tristesse à la famille du martyr ainsi qu’à l’ensemble de l’Armée nationale populaire.

Le chef de l’État a exprimé sa compassion et sa solidarité, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt sa miséricorde et de l’accueillir en son vaste paradis. Il a également invoqué la patience et le réconfort divins pour sa famille et ses proches, durement éprouvés.