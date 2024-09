Un camion-citerne frôle la catastrophe sur l’autoroute Est-Ouest : Naftal revient sur les faits

Blida, le 08 septembre 2024 – Un événement qui aurait pu virer au drame a été immortalisé et largement diffusé sur les réseaux sociaux il y a une dizaine de jours. Un camion-citerne de la Société Nationale de Commercialisation et de Distribution des Produits Pétroliers (NAFTAL) a effectué un dérapage spectaculaire sur l’autoroute Est-Ouest, l’une des artères les plus fréquentées d’Algérie.

Les images du poids lourd dérapant sur la chaussée, rendue glissante par les fortes pluies, ont suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations.

Face à l’ampleur de la diffusion de ces images, Naftal a tenu à apporter des éclaircissements. Dans un communiqué publié hier (samedi 07 septembre 2024), l’entreprise a indiqué qu’une enquête interne avait été menée afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Le rapport détaillé du chauffeur, ainsi que les données de géolocalisation du véhicule, ont été minutieusement analysés.

Selon les conclusions de cette enquête, le camion roulait à une vitesse de 50 km/h au moment de l’incident, soit bien en dessous de la limite autorisée de 80 km/h pour les véhicules de Naftal.

Un camion-citerne Naftal dérape sur l’autoroute Est-Ouest : l’entreprise apporte des précisions

De plus, il a été confirmé que la citerne n’était pas chargée de carburant. Ces deux éléments ont certainement contribué à limiter les conséquences de cet accident, qui aurait pu être bien plus grave en cas de collision avec d’autres véhicules ou d’une éventuelle explosion.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région au moment des faits ont rendu la chaussée extrêmement glissante, rendant la conduite particulièrement délicate, même pour les conducteurs les plus expérimentés.

Malgré ces conditions difficiles, le chauffeur du camion-citerne a réussi à maîtriser son véhicule et à éviter une collision, témoignant ainsi de son professionnalisme.

Naftal a également tenu à rappeler que tous ses chauffeurs sont titulaires du permis de conduire professionnel et bénéficient de formations régulières sur la sécurité routière.

L’entreprise met en œuvre des mesures strictes pour assurer la sécurité de ses employés et des usagers de la route, telles que l’installation de systèmes de géolocalisation sur l’ensemble de son parc de camions, permettant notamment de contrôler la vitesse des véhicules en temps réel.

Cet incident vient une nouvelle fois rappeler l’importance de la prudence sur les routes, en particulier en cas de conditions météorologiques difficiles. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite aux conditions de circulation et à respecter les limitations de vitesse.