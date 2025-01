Un but magistral et une passe géniale, Mahrez assure le show (vidéos)

Riyad Mahrez a encore brillé avec Al-Ahli Saudi. Auteur d’un but d’anthologie, il a également délivré une passe décisive, poursuivant ainsi sa bonne ascension cette saison.

Al-Ahli SC a accueilli ce soir Al-Riyad, dans le cadre du championnat saoudien. Sans surprise, Riyad Mahrez a été aligné parmi le onze de départ. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a livré une très bonne performance.

En effet, l’attaquant de l’équipe d’Algérie a délivré une passe décisive, quatre minutes seulement après le coup d’envoi. Ce qui a permis à son coéquipier Ivan Toney d’ouvrir le score.

Après Al-Johlani, Firmino et Toney, Mahrez a mis fin au festival de buts. Un but inscrit par la plus belle des manières qui nous fait rappeler le grand Mahrez de Manchester City. Sur un dégagement du gardien Mendy, il est au duel avec un défenseur qu’il surprend d’un contrôle orienté dans son dos avant de partir tranquillement aligner le gardien de but.

Ainsi, le natif de Sarcelle aura fortement contribué à la large victoire de son équipe, qui s’est imposée sans forcer sur un score sans appel de cinq buts à zéro.

⚽️ Ivan Toney ouvre le score dès la 4 ème minute de jeu sur une passe de Riyad Mahrez ! Al Ahli 1 – 0 Al Riyad pic.twitter.com/c12CurWBBl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 26, 2025

⚽️ Ivan Toney ouvre le score dès la 4 ème minute de jeu sur une passe de Riyad Mahrez ! Al Ahli 1 – 0 Al Riyad pic.twitter.com/c12CurWBBl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 26, 2025

Riyad s’offre un nouveau record

Buteur et passeur ce soir face à Al-Riyad, Riyad Mahrez s’offre un nouveau record. En effet, il est devenu le joueur africain impliqué dans le plus grand nombre de buts, soit 42 buts. Une stat impressionnante qui reflète la bonne forme du capitaine de la sélection nationale.

À noter que ce dernier compte actuellement 8 buts et 10 passes décisives en 24 matchs joués depuis l’entame de l’actuel exercice, toutes compétitions confondues. Sa bonne forme soulage le sélectionneur national Vladimir Petkovic, à deux mois de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.