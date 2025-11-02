Un business sur le dos des sans-papiers : les arnaques à la régularisation explosent en France

La demande de régularisation en France est devenue un marché lucratif, comme en témoigne la multiplication des entreprises proposant des services payants. Ces sociétés inondent les espaces publics de publicités tape-à-l’œil qui induisent les demandeurs en erreur. Elles miroitent des procédures simplifiées et des titres de séjour rapides, des promesses souvent sans fondement réel.

Ce commerce, qui capitalise le désarroi, s’attaque cyniquement à une clientèle précaire pour lui soutirer d’importantes sommes d’argent. En effet, de plus en plus de sites promettent une aide administrative à des personnes en situation irrégulière à la recherche de titres de séjour pour leur extorquer de l’argent.

Pseudo-conseils juridiques, fausses promesses de titres de séjour obtenus rapidement, rendez-vous payant à la préfecture… Depuis plusieurs années, les arnaques visant les sans-papiers se multiplient en France.

🟢 À LIRE AUSSI : Les étrangers malades dans le viseur : la France veut supprimer le titre de séjour pour soins



Quand des sociétés arnaquent des sans-papiers en France

« Vous vous imaginez… » confie Mary avec amertume à Infos-Migrant. Il y a plus d’un an, elle a déboursé la somme de 1740 euros auprès d’une société se disant experte en immigration, avec l’espoir qu’elle lui obtienne un rendez-vous rapide en préfecture. Munie de preuves de paiement, elle raconte comment ces sociétés exploitent le désespoir : après un entretien gratuit, elles attirent les demandeurs avec la promesse que « leurs papiers seront obtenus le plus rapidement possible ». Mary témoigne de la fausseté de ces promesses qui lui ont coûté cher, sans résultat.

Mary n’est malheureusement pas un cas isolé, plusieurs autres victimes témoignent de pratiques similaires. Comme c’est le cas de Hamza, un Algérien travaillant dans la vente en France depuis trois ans. Il a versé 1 500 euros à une entreprise similaire, nommée French Papers. Son stress est palpable, notamment après le silence du prestataire : « comme ils ne répondaient pas au mail, j’étais un peu stressé, je ne dormais pas la nuit, je me sentais mal, surtout pour l’argent », confie-t-il à France Info.

Pour Hamza, le cauchemar se prolonge désormais par l’attente d’un remboursement qu’il estime prendre minimum « deux mois ».

Des victimes qui ne peuvent pas porter plainte

Confrontés à la complexité des démarches administratives, de nombreux étrangers se font escroquer et déboursent des sommes astronomiques en échange de services inutiles.

Malheureusement, pour des victimes comme Hamza, la perspective de revoir leur argent n’est quasiment nulle. La raison principale réside dans leur statut : étant en situation irrégulière, il leur est impossible de porter plainte et d’intenter une action en justice. Leur vulnérabilité administrative les empêche de se retourner contre ces organismes, créant de fait un climat d’impunité pour les fraudeurs.

Il est crucial de souligner qu’aucune entreprise privée n’a le pouvoir d’accélérer le traitement d’un dossier de régularisation : l’administration française conserve des procédures complexes et incompressibles. Cependant, des solutions d’aide et d’orientation existent et sont gratuites pour les étrangers en situation irrégulière. Ces alternatives incluent des associations de renom comme La Cimade, le soutien d’avocats spécialisés dans le droit des étrangers, ainsi que les dispositifs d’information officiels disponibles directement en préfecture.

🟢 À LIRE AUSSI : Visas France pour les Algériens : chute de 14,5 % des délivrances en 2025, selon Jean-Noël Barrot

