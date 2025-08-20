Un bus percute un mur à Oran et fait 12 blessés

Un accident de la circulation s’est produit mercredi matin dans le quartier Gambetta à Oran, lorsqu’un autobus de transport de voyageurs a dévié de sa trajectoire avant de percuter de plein fouet le mur d’un local commercial.

Selon un communiqué de la Protection civile, l’alerte a été donnée à 10 h 54. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge 12 blessés, tous atteints de traumatismes légers. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local.

Accident de bus à Oran : Bilan et circonstances

Bien que l’accident n’ait pas causé de pertes humaines, il a provoqué une vive frayeur parmi les passagers de l’autobus, qui était bondé au moment du choc. La façade du magasin percuté a été fortement endommagée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Les autorités locales ont rappelé l’importance du respect du code de la route et des mesures de sécurité routière, notamment pour les transports en commun. Cet incident soulève des questions sur l’état du parc des autobus et la formation des conducteurs.

Collision mortelle à Saïda : Quatre victimes

Quelques heures plus tôt, un accident beaucoup plus grave s’est produit dans la wilaya de Saïda. La Protection civile a annoncé qu’une voiture de transport par taxi est entrée en collision avec un petit camion, sur le tronçon du RN6, au niveau de la commune Sidi Ahmed, dans la daïra d’Ain El Hadjar.

L’accident, signalé à 6 h 40, a malheureusement coûté la vie à quatre personnes. Cinq autres ont été grièvement blessées et transportées en urgence vers les structures sanitaires. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame routier.

L’insécurité routière en Algérie : Un fléau persistant

Ces deux accidents rappellent une fois de plus la gravité de l’insécurité routière en Algérie. Chaque année, des milliers de familles sont endeuillées par des drames de la circulation, souvent liés à l’excès de vitesse, au non-respect du code de la route ou à la fatigue des conducteurs.

Les autorités locales et la Gendarmerie nationale appellent régulièrement les usagers de la route à redoubler de prudence et à respecter les règles de sécurité, en particulier sur les axes routiers les plus fréquentés. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées pour tenter d’enrayer ce phénomène.

